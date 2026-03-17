Оказывается, на «Оскар» претендовал русский аниматор: создатель «Лунтика» и «Алеши Поповича» снял шедевр, но не победил

В Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения «Оскара». Среди номинантов снова оказался российский аниматор Константин Бронзит, но награда в этот раз ушла другому. Это уже третья попытка режиссёра получить статуэтку, и, как и прежде, удача обошла его стороной.

Проигрыш Бронзита

В номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» на «Оскар» претендовала работа Константина Бронзита «Три сестры». Однако статуэтка досталась канадской ленте «Девушка, которая плакала жемчугом».

Режиссёр прокомментировал своё третье поражение в борьбе за награду с долей иронии. По его словам, три попадания в шорт-лист можно считать хет-триком — в хоккее за такое вручают награды.

«Но в индустрии кино остаётся только надежда», — сказал Бронзит в беседе с ТАСС.

Карьера Бронзита

«Три сестры» Бронзита родились из черногорской легенды о девушках. Автор сознательно выдвинул ленту на соискание премии под псевдонимом Тимур Когнов. Ему было интересно, сможет ли работа неизвестного аниматора пробиться на столь престижный уровень без привязки к имени.

Когда картина вошла в финальный список, режиссёр назвал это личной победой — по его словам, мультфильм получил признание коллег из десятков стран. До этого Бронзит уже дважды оказывался в числе номинантов на «Оскар» с короткометражками «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».

В России его имя тоже на слуху. Он получил «Нику» за полный метр «Лунтик. Возвращение домой», а также участвовал в создании «Алёши Поповича и Тугарина Змея» и «Трёх богатырей и наследницы престола».