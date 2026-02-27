Меню
Махмуд не только на экране, но и в жизни: как сложилась судьба звезды сериала «Султан моего сердца»

27 февраля 2026 09:00
Кадр из сериала «Султан моего сердца»

В России эту звезду турдизи знают очень хорошо. 
 

Али Эрсан Дуру, родившийся 19 сентября 1984 года в Анкаре, стал известен благодаря ролям в турецких сериалах и участию в российско-турецком проекте «Султан моего сердца».

Юные годы

Отец актера работал в туристическом бизнесе, а мать является домохозяйкой. В детстве мечтал стать пилотом, но из-за слабой дисциплины отказался от идеи кадетского корпуса. Учился в лицее, потом поступил на финансово-экономический факультет университета Osmangazi в Эскишехире, где одновременно занимался в студенческом театре Esogü.

После университета он объявил родителям о намерении стать актером и переехал в Стамбул. Там брал уроки у Сахики Теканд и подрабатывал официантом и моделью. Родственники в итоге поддержали его выбор.

Путь в актеры

Карьера началась с эпизодической роли в 2010 году в сериале «Пора тюльпанов». В 2011 году он сыграл Эмре в комедии «Благодаря любви», после чего режиссер Махсун Кырмызыгюль пригласил его в «Жизнь продолжается». Заметной стала роль Мехмета Али в исторической драме «Чанаккале год 1915». Популярность ему принесли и мелодрамы «Спасаясь от дождя», «Дела сердечные», «Пора любви», «Замечательный зять».

В 2017 году началась подготовка к сериалу «Султан моего сердца», съемки которого стартовали в 2018 году. Сюжет сериала связан с любовью султана Махмуда II и Анны, в роли которой выступила Александра Никифорова.

Про личное

Актер — невероятно закрытая личность. Практически ничего неизвестно о его личной жизни. В ходе работы над «Замечательный зять» у него были отношения с Бурджу Озберк. Позже два года он встречался с Бестемсу Оздемир. Папарацци видели его с Джансу Тосун, но коллеги называли их только друзьями. Также ему приписывали роман и с Александрой Никифоровой. Актер даже приезжал в Москву, но звезды не подтвердили отношения. Официально актер до сих пор холост, в его соцсетях нет совместных фото с возлюбленной. В чем-то звезда турдизи очень напоминает Махмуда, так как он мало говорит, а предпочитает все доказывать действиями. В прошлом году он продолжил сниматься в масштабном проекте турдизи «Завоеватель Иерусалима: Салахаддин Айюби».

Фото: Кадр из сериала «Султан моего сердца»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
