Современные зрители считают их «рэд флагом»: 5 героинь советского кино, с которых не стоит брать пример

Советское кино создало множество запоминающихся персонажей, но не все из них подходят для подражания в современном мире. Некоторые из героинь в нынешних реалиях кажутся если не «рэд флагом», то не лучшим примером уж точно. Рассказываем про пять героинь, на которых не стоит равняться.

Людмила Прокофьевна из фильма «Служебный роман»

Раньше эта героиня казалась крутой карьеристкой, но в современном мире, где все больше людей стараются соблюдать тот самый work-life balance (баланс между карьерой и личной жизнью), Людмила кажется токсично-продуктивным человеком. Не забывайте, что жизнь не состоит из одной лишь работы, и вовремя отдыхайте. Положительно скажется и на самочувствии, и на внешнем виде.

Ляля из фильма «Подкидыш»

Современные зрители уверены, что проявлять характер и внутренний стержень стоит на работе, а вот в человеческих отношениях важна мягкость и компромиссы. Вспомните одну только фразу «Муля, не нервируй меня». В современном обществе все чаще поднимается вопрос о том, что партнеры должны быть на равных, так что Ляле не помешало бы быть чуть мягче с мужчинами.

Сусанна из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

Сусанна — это тот человек, который слишком уж ориентируется на мнение окружающих. Более того, она и других пытается подогнать под те же шаблоны. Чего только стоит ее попытка прокачать Надю, которая в итоге не увенчалась успехом — ведь после такой трансформации муж перестал в ней видеть ту, кого полюбил изначально.

Варвара Сергеевна Плющ из фильма «Бриллиантовая рука»

На первый взгляд эта героиня может показаться харизматичной и сильной, но на деле она была весьма заносчивой и придирчивой особой. С такими людьми не так уж просто выстраивать отношения, поэтому пример с нее брать не стоит.

Кира Анатольевна Шемаханская из фильма «Чародеи»

Эта героиня может служить неплохим примером в плане умения выдерживать конкуренцию, но вот ее отношение к себе оставляет желать лучшего. Мысли Шемаханской почему-то вечно заняты чувством, что она недостаточно хороша. Эти сомнения негативно сказались и на ее отношениях.

Достаточно вспомнить сцены, где она обращается к высшим силам, чтобы удержать рядом желанного мужчину. И к чему все это привело? Лишь к неприятностям. Поэтому стоит ценить себя и не забывать, что подходящий человек непременно появится и полюбит со всеми плюсами и минусами.

