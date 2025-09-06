Советская «Сказка о потерянном времени» возвращается: волшебники воруют детство через смартфон, а Охлобыстин и Артемьева пытаются его вернуть

Киностудия Горького совместно с кинокомпанией братьев Андреасян приступили к съемкам современной версии «Сказки о потерянном времени». Премьера фильма запланирована на 2026 год.

Старая история — новые смыслы

В центре сюжета девятилетний Петя Зубов и его друзья, которые проводят часы в телефонах.

Именно их зависимость от гаджетов становится причиной беды: злые волшебники решают вернуть себе молодость с помощью специального устройства, крадущего время у тех, кто тратит его впустую.

Дети внезапно превращаются во взрослых и сталкиваются с проблемами, к которым оказались не готовы. Но шанс вернуть детство всё же есть — и вместе с ним приходит понимание ценности времени и семьи.

Уважение к классике

Режиссер Андрей Никифоров подчеркивает, что команда сохраняет дух произведения Шварца и легендарного фильма 1964 года, но переосмысляет его для нового поколения.

Создатели планируют создать динамичную историю, понятную детям XXI века и их родителям.

Звездный актерский состав

Повзрослевших детей сыграют Иван Охлобыстин, Людмила Артемьева и Виталий Хаев.

Среди злых волшебников зрители увидят Александра Лыкова, Татьяну Орлову и Алексея Маклакова.

«Сказки вечны, — говорит Охлобыстин. — Их пересматривают снова и снова, и каждая новая версия дает им вторую жизнь».

От Птушко до наших дней

Первая экранизация сказки Шварца от режиссёра Александра Птушко вышла в 1964 году и давно стала культовой.

Создатели новой версии уверены, что зрители увидят фильм, который сохранит магию оригинала, но заговорит с ними на языке времени, в котором мы живем.

Также прочитайте: А вы обращали внимание на автомобили в «Москва слезам не верит»? Есть и «Мерседес» и «Ниссан»: это многое говорит о Кате