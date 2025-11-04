Меню
Киноафиша Статьи Сняли за 15 миллионов — собрали 115, получили 99% на RT: «Годзилла: Минус один» получил «Оскар» и.. продолжение — пугающий тизер уже в Сети (видео)

4 ноября 2025 19:35
Кадр из фильма «Годзилла: Минус один»

Фильм снимут в Норвегии и Новой Зеландии — впервые за всю историю франшизы.

Фильмы о Годзилле давно стали легендой мирового кинематографа. Японская студия Toho, запустившая серию о кайдзю еще в 1954 году, готовит 31-й фильм — «Годзилла: Минус ноль». Первый тизер уже появился на YouTube, а премьера запланирована на 2026 год.

Новый проект Ямадзаки

Режиссер, сценарист и руководитель по визуальным эффектам Такаси Ямадзаки вновь возглавил съемки. Он же снял предыдущую часть, собравшую 115 миллионов долларов при бюджете всего 15 миллионов. Фильм принес Toho первый в истории «Оскар» для азиатской картины в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

География и замысел

Съемки начнутся в конце 2025 года и пройдут в Новой Зеландии и Норвегии. Вероятно, именно эти локации станут ареной новой катастрофы. По данным The Hollywood Reporter, «Годзилла: Минус ноль» заявлен не просто как сиквел, а как высказывание об экологических и социальных темах.

Секреты сюжета

Подробности сценария и актерский состав держат в секрете. Известно лишь, что проект станет 31-м японским фильмом о Годзилле. Если «Минус один» показывал разрушенную Японию 1940-х годов, то теперь действие, возможно, выйдет за пределы страны.

Феномен 2023 года

«Годзилла: Минус один» стал редким примером авторского блокбастера. На Rotten Tomatoes у фильма 99% одобрения критиков и 98% зрительского рейтинга. На IMDb — 7,7 балла, на «Кинопоиске» — 6,9. Картина собрала более чем в семь раз больше бюджета и вернула японскому кино статус мирового события.

Возвращение к истокам

Ямадзаки, автор «Люпен III: Первый», показал монстра не как символ разрушения, а как отражение человеческой драмы. Новый фильм, судя по тизеру, продолжит этот курс. В кадре — океан, сирены и силуэт чудовища на фоне серого неба. Название «Минус ноль» звучит как предупреждение: падать уже некуда.

Читайте такеж: Зрители думали, что это конец: почему Годзилла не убил Конга в последней битве?

Фото: Кадр из фильма «Годзилла: Минус один»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
