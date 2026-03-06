Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сны при температуре 40: звезда сериала «Чужой: Земля» отправляется в Вестерос и присоединяется к «Рыцарю Семи Королевств»

Сны при температуре 40: звезда сериала «Чужой: Земля» отправляется в Вестерос и присоединяется к «Рыцарю Семи Королевств»

6 марта 2026 09:25
Кадры из сериалов «Чужой: Земля», «Рыцарь Семи Королевств»

Такое сложно было представить, но это случилсь.

Когда слышишь название «Рыцарь Семи Королевств», сразу понимаешь: мир Джорджа Мартина снова расширяется. Сериал, который стал приквелом «Игры престолов», пока только набирает обороты, а вокруг второго сезона уже начинают появляться громкие имена. И одно из них — Бабу Сизей, звезда научно-фантастического проекта «Чужой: Земля».

Новый рыцарь в мире Мартина

Как сообщает The Hollywood Reporter, актёр присоединился к касту второго сезона «Рыцаря Семи Королевств». Сизей сыграет сира Бенниса — рыцаря по прозвищу Беннис Бурый Щит. Персонаж известен поклонникам книг как человек с непростым характером и весьма сомнительной репутацией.

Именно такие герои часто становятся самыми интересными в историях Мартина. В его мире благородство и жестокость почти всегда идут рядом.

Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Новые лица в приквеле «Игры престолов»

Помимо Сизея, во втором сезоне появятся и другие известные актёры. Люси Бойнтон, знакомая зрителям по фильму «Богемская рапсодия», сыграет Красную Вдову. А Питер Муллан, которого многие помнят по сериалу «Озарк», воплотит на экране Юстаса Осгрея.

Сам сериал основан на цикле Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге». История рассказывает о странствиях рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эйегона Таргариена — будущего короля Семи Королевств.

Премьера второго сезона «Рыцаря Семи Королевств» ожидается в начале 2027 года и, судя по новым именам в актёрском составе, Вестерос готовит ещё немало сюрпризов.

Фото: Кадры из сериалов «Чужой: Земля», «Рыцарь Семи Королевств»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним Читать дальше 6 марта 2026
Актер из «Больницы Питт» рассказал о третьем сезоне хита: «Это лишь верхушка айсберга» Актер из «Больницы Питт» рассказал о третьем сезоне хита: «Это лишь верхушка айсберга» Читать дальше 4 марта 2026
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств» Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств» Читать дальше 3 марта 2026
Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии Читать дальше 7 марта 2026
Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее Читать дальше 7 марта 2026
В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13% В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13% Читать дальше 7 марта 2026
Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще» Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще» Читать дальше 6 марта 2026
Ни рыцарей, ни драконов, ни белых ходоков: так почему каждая серия «Разделения» обошлась дороже, чем в «Игре престолов» Ни рыцарей, ни драконов, ни белых ходоков: так почему каждая серия «Разделения» обошлась дороже, чем в «Игре престолов» Читать дальше 6 марта 2026
4 турецких сериала, которые стоит посмотреть всем: личный топ Бурака Озчивита — «Великолепный век» тоже в списке 4 турецких сериала, которые стоит посмотреть всем: личный топ Бурака Озчивита — «Великолепный век» тоже в списке Читать дальше 5 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше