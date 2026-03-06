Сны при температуре 40: звезда сериала «Чужой: Земля» отправляется в Вестерос и присоединяется к «Рыцарю Семи Королевств»

Такое сложно было представить, но это случилсь.

Когда слышишь название «Рыцарь Семи Королевств», сразу понимаешь: мир Джорджа Мартина снова расширяется. Сериал, который стал приквелом «Игры престолов», пока только набирает обороты, а вокруг второго сезона уже начинают появляться громкие имена. И одно из них — Бабу Сизей, звезда научно-фантастического проекта «Чужой: Земля».

Новый рыцарь в мире Мартина

Как сообщает The Hollywood Reporter, актёр присоединился к касту второго сезона «Рыцаря Семи Королевств». Сизей сыграет сира Бенниса — рыцаря по прозвищу Беннис Бурый Щит. Персонаж известен поклонникам книг как человек с непростым характером и весьма сомнительной репутацией.

Именно такие герои часто становятся самыми интересными в историях Мартина. В его мире благородство и жестокость почти всегда идут рядом.

Новые лица в приквеле «Игры престолов»

Помимо Сизея, во втором сезоне появятся и другие известные актёры. Люси Бойнтон, знакомая зрителям по фильму «Богемская рапсодия», сыграет Красную Вдову. А Питер Муллан, которого многие помнят по сериалу «Озарк», воплотит на экране Юстаса Осгрея.

Сам сериал основан на цикле Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге». История рассказывает о странствиях рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эйегона Таргариена — будущего короля Семи Королевств.

Премьера второго сезона «Рыцаря Семи Королевств» ожидается в начале 2027 года и, судя по новым именам в актёрском составе, Вестерос готовит ещё немало сюрпризов.