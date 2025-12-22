В «Елках 12» будет отсылка к самому первому фильму: да, спустя 15 лет

Меню
22 декабря 2025 21:00
«Ёлки 12»

Франшиза возвращает на первый план дорогу — как способ соединить людей и истории.

Фильм «Ёлки» 2010 года когда-то задал простую, но работающую модель: страна становится не фоном, а участником сюжета.

Города, расстояния и случайные пересечения превращались в единую цепочку, где каждая история зависела от предыдущей. В «Ёлках 12» 2025 года эта логика возвращается — пусть и в изменённом виде.

География как драматургия

В первой части франшизы маршрут был рассеянным. Герои находились далеко друг от друга, а эффект собирания возникал постепенно — через звонки, поездки, опоздания и совпадения.

В «Ёлках 12» путь становится более направленным. Сюжет сходится к конкретной точке, но принцип остаётся тем же: движение по стране запускает цепочку событий.

Путешествие как двигатель истории

Центральная линия новой части строится вокруг ребёнка, который отправляется в дорогу с наивной, но сильной целью.

Это решение смещает акцент с суеты взрослых на чистую мотивацию — успеть, дойти, попросить.

Как и в первом фильме, путь важнее результата: именно по дороге герои сталкиваются с людьми, меняются и влияют друг на друга.

«Ёлки 12»

Антология без разрыва

Обе картины используют формат нескольких новелл, связанных маршрутом.

В «Ёлках 12» истории снова переплетаются, создавая ощущение общего времени и общего пространства. Смена городов работает как монтажный приём — каждая новая точка добавляет ритм и масштаб.

Что изменилось — и что осталось

Разница между первой и двенадцатой частью прежде всего в интонации. «Ёлки 12» проще, прямолинейнее и заметно ориентированы на семейный просмотр.

Но ключевая идея сохранена: страна в движении, где чужая история может неожиданно стать частью твоей собственной.

«Ёлки 12» не повторяют маршрут буквально, но точно рифмуются с ним по смыслу. И именно в этом сходстве — главный жест в сторону старта франшизы.

Фото: Кадр из фильма «Ёлки 12»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
