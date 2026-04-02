Глупой блондинки Аллочки больше нет: Кожевникова рассказала, как изменилась ее героиня в новом «Универе» — премьера 13 апреля

Премьера сериала «Универ. 15 лет спустя» состоится 13 апреля 2026 года в 20:00 на ТНТ. Это уже третье продолжение культовой истории после сезонов «10 лет спустя» и «13 лет спустя», но в этот раз внимание зрителей смещается на героев, которые заметно изменились. Главной интригой стало возвращение Марии Кожевниковой в роли Аллы — впервые за много лет.

Алла возвращается — и теперь она другая

По сюжету Алла уже не та наивная студентка, а жёсткий и расчётливый игрок, получивший прозвище «снежная королева». Она вступает в конфликт с Кузей, который за это время стал успешным бизнесменом, и их противостояние становится одной из центральных линий сезона.

Сама Мария Кожевникова откровенно говорит, что раньше ей было непросто принять свою героиню:

«Раньше мне было очень сложно вжиться в образ своей героини из-за определенного диссонанса в убеждениях, так сказать. Аллочка легкая, добрая и наивная девочка, мечтающая выгодно выйти замуж и тем самым устроить свое будущее… А мне с детства приходилось "пахать" и упорством пробивать себе дорогу».

Но теперь, по словам актрисы, она видит Аллу иначе:

«Сейчас, когда моя героиня повзрослела, у нас с ней гораздо больше сходства в характерах. И, как актриса, я должна показать зрителю эти перемены. Моей героине пришлось через многое пройти, но она не сломалась и, можно сказать, обросла броней. А ту девочку спрятала где-то в глубине души, и моя задача была ее сохранить, она читается во взгляде, интонации… Мы всей командой очень старались вложить всю свою душу в этот проект, поэтому хочется пожелать зрителям приятного просмотра и классных эмоций».

Что происходит с остальными героями

События разворачиваются спустя два года после предыдущего сезона. Майкл и Варя возвращаются в Москву уже с тремя детьми и сталкиваются с новыми трудностями. Антон пытается сохранить отношения, но появление биологического отца Полины нарушает привычный уклад.

Валя достигает успеха в карьере, что меняет его отношения с Машей, а возвращение Кристины и других знакомых персонажей связывает историю с предыдущими сезонами.