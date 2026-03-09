Меню
Сначала чернокожая актриса, потом Мерфи, теперь звезда Marvel: инсайдер назвал главного кандидата на роль Волан-де-Морта в сериале HBO

9 марта 2026 12:48
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011)

И эта версия вполне реалистичная.

Уже больше полугода фанаты «Гарри Поттера» гадают, кто станет новым лицом Волан-де-Морта в сериале HBO. Слухи менялись один за другим.

Сначала обсуждали неожиданный вариант с чернокожей актрисой, затем уверенно говорили о Киллиане Мерфи. Теперь в индустрии называют другое имя — и эта версия звучит куда реалистичнее.

Новый кандидат на роль Волан-де-Морта

Инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что главным кандидатом на роль стал 54-летний Пол Беттани. Актер известен по фильмам «Игры разума», 2001, «Код Да Винчи», 2006, и «Легион», 2010. Мировую популярность ему принесла роль Вижна в проектах Marvel, пишет портал Soyuz.ru.

Кадр из фильма «Код Да Винчи» (2006)

В оригинальной кинофраншизе «Гарри Поттер», 2001–2011, Волан-де-Морта играл Рэйф Файнс. Его холодный и пугающе спокойный образ злодея стал одной из самых узнаваемых ролей всей серии.

Как покажут Темного лорда в первом сезоне

Первый сезон сериала будет основан на книге «Гарри Поттер и философский камень», 1997. Полноценного появления Волан-де-Морта зрителям ждать не стоит. История только подводит к возвращению темного мага.

По слухам, актер может лишь озвучить персонажа. Образ злодея создадут с помощью визуальных эффектов. В оригинальной истории лицо Волан-де-Морта скрывалось на затылке профессора Квиррелла.

Премьера сериала «Гарри Поттер» запланирована на 2027 год. Новый Темный лорд пока остается тайной. Иногда ожидание пугает сильнее, чем само появление злодея.

Фото: Кадры из фильмов «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011), «Код Да Винчи» (2006)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
