Сначала был Серым, потом стал Белым: а почему Гэндальфа во «Властелине колец» вообще так называли

Гэндальф — это имя, ставшее нарицательным. Даже если вы никогда не читали Толкина, вы наверняка слышали о седовласом волшебнике из «Властелина колец». Но за этим известным именем скрывается целая история перевоплощений.

Гэндальф — лишь одна из его многочисленных личин, которую он носил, странствуя по Средиземью. Разные народы и культуры давали ему свои имена.

Однако знаменитые фильмы показывают нам лишь малую часть его истинной природы.

Гэндальф Серый

Это имя, которое волшебник получил от людей Северного Средиземья. Когда он представлялся хоббитам, жившим в тех краях, он использовал именно его.

Оно буквально расшифровывалось как «Эльф с посохом». Люди видели, что он — не человек: его бессмертие и магические способности заставляли проводить параллели с эльфами, но седая борода и мудрый старческий облик явно отличали его от этого народа. Так что именно посох стал той самой деталью, которая закрепилась в имени — символ его странствий и силы.

А что насчёт приставки «Серый»? Всё просто — она пришла от цвета его плаща. Истари, маги-посланники, носили мантии, которые со временем стали их отличительным знаком. Это не было строгим уставом, скорее, традицией, к которой они пришли сами.

Саруман выбрал белый, Радагаст — бурый, а Гэндальф — скромный серый.

Гэндальф Белый

После падения в бездну Мории и схватки с Балрогом дух старого мага был возвращён высшими силами — но уже в новом, преображённом обличье. Когда Арагорн, Леголас и Гимли встретили его в лесу Фангорн, он был похож на привидение самого себя: сначала не узнал спутников, а потом и собственное имя — Гэндальф Серый — стёрлось из памяти.

Память вернулась к нему постепенно, и вместе с ней пришло понимание новой роли. Он стал настоящим Белым Магом, отмечает автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

