Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сначала был Серым, потом стал Белым: а почему Гэндальфа во «Властелине колец» вообще так называли

Сначала был Серым, потом стал Белым: а почему Гэндальфа во «Властелине колец» вообще так называли

4 декабря 2025 10:23
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Для многих зрителей это осталось неясным.  

Гэндальф — это имя, ставшее нарицательным. Даже если вы никогда не читали Толкина, вы наверняка слышали о седовласом волшебнике из «Властелина колец». Но за этим известным именем скрывается целая история перевоплощений.

Гэндальф — лишь одна из его многочисленных личин, которую он носил, странствуя по Средиземью. Разные народы и культуры давали ему свои имена.

Однако знаменитые фильмы показывают нам лишь малую часть его истинной природы.

Гэндальф Серый

Это имя, которое волшебник получил от людей Северного Средиземья. Когда он представлялся хоббитам, жившим в тех краях, он использовал именно его.

Оно буквально расшифровывалось как «Эльф с посохом». Люди видели, что он — не человек: его бессмертие и магические способности заставляли проводить параллели с эльфами, но седая борода и мудрый старческий облик явно отличали его от этого народа. Так что именно посох стал той самой деталью, которая закрепилась в имени — символ его странствий и силы.

А что насчёт приставки «Серый»? Всё просто — она пришла от цвета его плаща. Истари, маги-посланники, носили мантии, которые со временем стали их отличительным знаком. Это не было строгим уставом, скорее, традицией, к которой они пришли сами.

Саруман выбрал белый, Радагаст — бурый, а Гэндальф — скромный серый.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Гэндальф Белый

После падения в бездну Мории и схватки с Балрогом дух старого мага был возвращён высшими силами — но уже в новом, преображённом обличье. Когда Арагорн, Леголас и Гимли встретили его в лесу Фангорн, он был похож на привидение самого себя: сначала не узнал спутников, а потом и собственное имя — Гэндальф Серый — стёрлось из памяти.

Память вернулась к нему постепенно, и вместе с ней пришло понимание новой роли. Он стал настоящим Белым Магом, отмечает автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что автор «Властелина колец» на дух не переносил «Хроники Нарнии».

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Братство кольца» (2001), «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? Читать дальше 4 декабря 2025
Такого в «Хищнике» еще не делали: в «Планете смерти» впервые рассказали о языке яутжи — эти щелчки и рычания были тайной 35 лет Такого в «Хищнике» еще не делали: в «Планете смерти» впервые рассказали о языке яутжи — эти щелчки и рычания были тайной 35 лет Читать дальше 3 декабря 2025
Не продолжение, а приквел: Тарантино снимет третий фильм «Убить Билла», но без Умы Турман Не продолжение, а приквел: Тарантино снимет третий фильм «Убить Билла», но без Умы Турман Читать дальше 3 декабря 2025
Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Читать дальше 3 декабря 2025
Эта деталь в «Острове проклятых» объясняет весь смысл фильма: самые внимательные могли сразу догадаться Эта деталь в «Острове проклятых» объясняет весь смысл фильма: самые внимательные могли сразу догадаться Читать дальше 2 декабря 2025
Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого Читать дальше 1 декабря 2025
Шикарный дом, поездка в Париж для всей семьи: откуда миллионы у родителей Кевина из фильма «Один дома»? Шикарный дом, поездка в Париж для всей семьи: откуда миллионы у родителей Кевина из фильма «Один дома»? Читать дальше 1 декабря 2025
«Не могу дождаться, чтобы увидеть историю Клиффа Бута»: ДиКаприо раскрыл тайну – будет ли он в сиквеле «Однажды в Голливуде» на Netflix? «Не могу дождаться, чтобы увидеть историю Клиффа Бута»: ДиКаприо раскрыл тайну – будет ли он в сиквеле «Однажды в Голливуде» на Netflix? Читать дальше 5 декабря 2025
Кот из «Шрэка» был вылитым Зорро: не хватало только одной детали — от плаща в кадре отказались неспроста Кот из «Шрэка» был вылитым Зорро: не хватало только одной детали — от плаща в кадре отказались неспроста Читать дальше 5 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше