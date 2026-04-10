Смотрят уже 4 сезон, а многие до сих пор путаются: сколько серий в «Клюквенном щербете» и когда финал

10 апреля 2026 17:09
Каждый эпизод длится около 2 часов 20 минут.

Турецкий сериал «Клюквенный щербет» за несколько лет превратился в один из самых обсуждаемых проектов на телевидении. С момента премьеры осенью 2022 года он стабильно удерживает высокие рейтинги и собирает аудиторию у экранов.

При этом у зрителей всё чаще возникает один и тот же вопрос: сколько в нём уже серий и на каком этапе сейчас история.

Почему зрители начали путаться

Формат сериала играет против внимательного подсчёта. Каждая серия длится около 2 часов 20 минут, из-за чего один эпизод по объёму сравним с несколькими стандартными.

С учётом четырёх сезонов и непрерывного выхода новых серий структура проекта становится запутанной даже для постоянных зрителей.

На данный момент сериал насчитывает четыре сезона и продолжает выходить. К финалу четвёртого сезона общее количество эпизодов достигнет 138 серий. Заключительная серия запланирована на 29 мая 2026 года, при этом премьера сезона состоялась 12 сентября 2025 года.

Что будет дальше с сериалом

До завершения текущего сезона остаётся несколько эпизодов, которые продолжат историю семей Уналов и Арслан. Параллельно продюсерская компания Gold Film ведёт переговоры с телеканалом Show TV о продлении проекта.

Вероятность пятого сезона оценивается как высокая. Сценарист Мелис Дживилек ранее заявляла, что команда ориентируется на выпуск 200-й серии, что косвенно подтверждает планы на продолжение. Стабильные рейтинги позволяют сериалу удерживать позиции даже на фоне новых проектов.

Сейчас «Клюквенный щербет» остаётся редким примером сериала, который не только не теряет аудиторию с сезонами, но и постепенно расширяет её. Именно поэтому интерес к количеству серий и будущему проекта только растёт.

Екатерина Адамова
