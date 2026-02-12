Меню
Киноафиша Статьи Это было в «Ходячем замке» или «Наруто»? Пройдите тест и угадайте 6 аниме по кадрам с едой

12 февраля 2026 10:23
Кадры из мультсериалов «Наруто», «Дорохэдоро», «Ходячий замок»

Эти блюда имеют важное значение в сюжете.

Для многих поклонников аниме оно стало чем-то большим, чем просто увлекательной историей. Аниме превратилось в настоящий культурный мост, который знакомит с уникальными традициями, и особенно — с кулинарными. Через экран мы узнаём не только о японской кухне, но и о самых фантастических блюдах или изысках, рождённых воображением авторов.

Эти кулинарные моменты часто запоминаются не хуже, чем сюжетные повороты. Именно эти яркие гастрономические образы и стали героями нашей подборки.

Мы собрали для вас шесть самых разных примеров еды из мира аниме — от простых и уютных до тех, что поражают своей изобретательностью. Попробуйте угадать, в каких известных сериалах и фильмах они появились. Это отличный способ проверить свою внимательность и вспомнить любимые сцены.

Фото: Кадры из мультсериалов «Наруто», «Дорохэдоро», «Ходячий замок»
