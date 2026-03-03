Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году

«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году

3 марта 2026 12:00
Кадр из фильма «Смешарики: Сквозь вселенные»

Зрителей ждет еще одно приключение любимых персонажей.

В 2026 году на экраны выйдет необычный полнометражный фильм «Смешарики: Сквозь вселенные» — и тут есть кое-что особенное. Сценарий к любимой всеми культовой франшизе написал известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Это не первый опыт такого рода для «Смешариков», поэтому коллаборация точно удивит и детей, и взрослых.

Смешарики в космосе

По его писателя, фильм рассчитан на несколько поколений зрителей, ведь на «Смешариках» выросли и дети, и их родители.

«Это история "Смешариков" в космосе. Это не мультик, это анимационное игровое кино, полнометражное, очень яркое, красивое, смешное, доброе», — рассказал Лукьяненко.

Коллаборация с фантастом

Для фанатов жанра это действительно необычно: фантаст с опытом написания сложных эпических историй («Дозоры», «Геном», «Измененные») берется за сценарий мультфильма. Лукьяненко отмечает, что проект объединяет его опыт создания захватывающих сюжетов с добротой и юмором «Смешариков».

Новый масштабный проект

Помимо космических приключений Смешариков, писатель рассказал о съемках сериала по книге «Рыцари сорока островов».

«Это большой масштабный проект. Там сейчас завершается кастинг и ведется подготовительная работа. Должно стать интересным событием», — добавил он.

О Лукьяненко

Сергей Лукьяненко написал более 40 романов, около 10 повестей и более 100 рассказов. Его книги читают миллионы, а теперь его мир фантастики соединяется с любимыми героями мультфильма, создавая что-то по-настоящему необычное и яркое.

Фото: Кадр из фильма «Смешарики: Сквозь вселенные»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новый «Аватар» от Pixar и 98% «свежести» на Rotten Tomatoes: почему мульт «Прыгуны» уже сравнивают с фильмом Кэмерона Новый «Аватар» от Pixar и 98% «свежести» на Rotten Tomatoes: почему мульт «Прыгуны» уже сравнивают с фильмом Кэмерона Читать дальше 3 марта 2026
Перед 8 Марта в топах «Маша и Медведь»: сборник «Девочки такие девочки!» бьёт рекорды просмотров — уже перевалило за 44 млн Перед 8 Марта в топах «Маша и Медведь»: сборник «Девочки такие девочки!» бьёт рекорды просмотров — уже перевалило за 44 млн Читать дальше 3 марта 2026
Прямо сейчас этот мультфильм на ИВИ смотрит 251 тысяча зрителей: еще бы, ведь он — часть культовой франшизы Прямо сейчас этот мультфильм на ИВИ смотрит 251 тысяча зрителей: еще бы, ведь он — часть культовой франшизы Читать дальше 3 марта 2026
188 345 749 просмотров у «Маши и Медведя»: почему серия «Учитель танцев» стала весенним антистрессом (видео) 188 345 749 просмотров у «Маши и Медведя»: почему серия «Учитель танцев» стала весенним антистрессом (видео) Читать дальше 2 марта 2026
У бабушки из «Трех котов» есть фирменный рецепт королевской ватрушки: готовить просто, а аромат — на весь дом У бабушки из «Трех котов» есть фирменный рецепт королевской ватрушки: готовить просто, а аромат — на весь дом Читать дальше 1 марта 2026
Надоели «Миу-миу-миу» с утра до вечера? Нашла 3 мультфильма, которые легко заменят «Три кота» Надоели «Миу-миу-миу» с утра до вечера? Нашла 3 мультфильма, которые легко заменят «Три кота» Читать дальше 28 февраля 2026
66 536 606 просмотров и это не предел: подборка «Маша и Медведь — 8 Марта с Машей!» стала неожиданным хитом к предстоящему празднику 66 536 606 просмотров и это не предел: подборка «Маша и Медведь — 8 Марта с Машей!» стала неожиданным хитом к предстоящему празднику Читать дальше 27 февраля 2026
Удивительно, но не Моряк: что известно о новой Наташе Ростовой Сарика Андреасяна Удивительно, но не Моряк: что известно о новой Наташе Ростовой Сарика Андреасяна Читать дальше 4 марта 2026
Брагин–Шибанов–Семёнов в деле: каких героев зрители мечтают объединить в одном сериале — от «Невского» до «Первого отдела» и «Шефа» Брагин–Шибанов–Семёнов в деле: каких героев зрители мечтают объединить в одном сериале — от «Невского» до «Первого отдела» и «Шефа» Читать дальше 4 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше