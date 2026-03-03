«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году

В 2026 году на экраны выйдет необычный полнометражный фильм «Смешарики: Сквозь вселенные» — и тут есть кое-что особенное. Сценарий к любимой всеми культовой франшизе написал известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Это не первый опыт такого рода для «Смешариков», поэтому коллаборация точно удивит и детей, и взрослых.

Смешарики в космосе

По его писателя, фильм рассчитан на несколько поколений зрителей, ведь на «Смешариках» выросли и дети, и их родители.

«Это история "Смешариков" в космосе. Это не мультик, это анимационное игровое кино, полнометражное, очень яркое, красивое, смешное, доброе», — рассказал Лукьяненко.

Коллаборация с фантастом

Для фанатов жанра это действительно необычно: фантаст с опытом написания сложных эпических историй («Дозоры», «Геном», «Измененные») берется за сценарий мультфильма. Лукьяненко отмечает, что проект объединяет его опыт создания захватывающих сюжетов с добротой и юмором «Смешариков».

Новый масштабный проект

Помимо космических приключений Смешариков, писатель рассказал о съемках сериала по книге «Рыцари сорока островов».

«Это большой масштабный проект. Там сейчас завершается кастинг и ведется подготовительная работа. Должно стать интересным событием», — добавил он.

О Лукьяненко

Сергей Лукьяненко написал более 40 романов, около 10 повестей и более 100 рассказов. Его книги читают миллионы, а теперь его мир фантастики соединяется с любимыми героями мультфильма, создавая что-то по-настоящему необычное и яркое.