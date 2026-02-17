Меню
Киноафиша Статьи Крыжовников намекнул на 2 сезон «Слова пацана»: вот о чем может быть продолжение сериала

Крыжовников намекнул на 2 сезон «Слова пацана»: вот о чем может быть продолжение сериала

17 февраля 2026 16:11
Кадр из сериала «Слово пацана»

Первая часть проекта мгновенно стала хитом и вызвала небывалый ажиотаж.

В конце 2023 года телеэкраны взорвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это остросюжетная драма о казанских бандах 1989 года. Казалось бы, история подошла к логическому завершению, но режиссер Жора Крыжовников каждый раз интриговал поклонников. На протяжении года, как признавался сам Крыжовников, он подумывал о дальнейшей судьбе героев.

И вот 14 февраля 2026 года соцсети буквально взорвались от новости. Режиссер опубликовал картинку с алой, словно залитой кровью, цифрой «2». В публикации режиссер отметил ключевых актеров первого сезона: Леона Кемстача (Андрей «Пальто»), Рузиля Минекаева (Марат «Адидас-младший»), Славу Копейкина (Турбо), Льва Зулькарнаева (Зима), Елизавету Базыкину (Наташа), Анастасию Красовскую (Ирина Сергеевна) и Сергея Бурунова (отец Андрея). Отсутствие в списке Никиты Кологривого (Кащей) лишь подлило масла в огонь слухов и догадок.

Вспомним, чем закончился первый сезон

Восьмиклассник Андрей «Пальто» в поисках защиты попадает под крыло банды «Универсам», возглавляемой Вовой «Адидасом». Серия трагических событий, предательство, изнасилование и самоубийство Айгуль разрывают жизни героев. Марат, разочарованный в пацанских понятиях, сдает группировку милиции, Вова погибает при задержании, Андрей оказывается в колонии. Финал оставляет горькое послевкусие: Марат жив, но его душа изранена, справедливость не приносит облегчения.

Что нас может ждать во втором сезоне?

Финальные кадры первого сезона словно открывают дверь в новые сюжетные линии. Так, Марат, разочарованный во всех идеологиях, примыкает к амбициозному комсомольцу-кооперативщику Денису, открывая путь к новым возможностям и богатству. Здесь начинается территория догадок.

Вероятнее всего, второй сезон развернется на фоне бурных 90-х. Эпоха перемен, путч, падение советской власти, расцвет криминала и зарождение капитализма. Марат и Денис могут расширить бизнес, занимаясь производством джинсов и открывая видеосалоны, постепенно присматриваясь к госсобственности. В их окружении может появиться Ильдар Юнусович, перешедший из МВД в Агентство федеральной безопасности, что добавляет интриги и опасностей.

«Слово пацана 2» – это потенциальная возможность показать Россию в период тотальных перемен, хаоса и беззакония. Время, когда комсомольские значки летели в мусорку, а пионерские галстуки горели в кострах. Эпоха коммерческих палаток с Royal и валютными колготками, подпольных рейв-вечеринок и эпидемии героиновой наркомании. Также нельзя забывать о массовом увлечении целительством, сектами, НЛО и прочей мистикой. Сумеют ли создатели удержать планку качества и глубины, заданную первым сезоном? Сможет ли «Слово пацана 2» стать не просто продолжением истории, а новым, еще более мощным и захватывающим сериалом? Время покажет. Одно можно сказать наверняка: ажиотаж вокруг проекта колоссальный, и зрители с нетерпением ждут разгадки кровавого намека Жоры Крыжовникова.

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
