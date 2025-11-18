Сможете найти 10 отличий от мультика? «Дисней» показал первый тизер фильма «Моана» — и люди не понимают, зачем им смотреть, что уже видели

Disney выдала фанатам первый взгляд на новый «живой» мир Тихого океана — вышел тизер фильма «Моана». Ремейк повторяет историю мультфильма 2016 года, но теперь волны, солнце и магия выглядят куда реальнее.
Дуэйн Джонсон снова играет Мауи — и уже в первых секундах показывает фирменный трюк: полубог превращается в птицу, правда, пока его показывают лишь со спины. Но и этого достаточно, чтобы почувствовать энергию Скалы.
Новая Моана и её путь
История остаётся прежней: дочь вождя Моана покидает родной остров и отправляется в опасное морское путешествие, чтобы разрушить старое проклятие и спасти свой народ. Её союзником снова становится Мауи — обаятельный демигод, который мгновенно меняет облик и настроение.
Главную роль сыграла 17-летняя Кэтрин Лага’айя из Австралии — для неё это настоящий дебют в большом кино. Лага’айя рассказала, что чувствует глубокую связь с героиней:
«Моана – одна из моих любимых героинь. Для меня честь рассказать историю Самоа и представить девушек, похожих на меня», — поделилась актриса.
Реакция зрителей
Тизер вызвал смешанные эмоции. Одни пишут, что выглядит ярко и по-настоящему волшебно. Другие считают, что Disney слишком буквально перенесли мультфильм — почти кадр в кадр.
Особенно с учётом того, что анимационный сиквел вышел лишь в 2024 году и оригинал ещё не успел стать «классикой детства».
Кто ещё в проекте
В фильме снялись Джон Туи, Фрэнки Адамс и Рина Оуэн. Режиссёр — Томас Каил, известный по «Гамильтону». Сам Дуэйн Джонсон выступает и продюсером. Премьера «Моаны» назначена на 10 июля 2026 года — и после тизера ждать её стало чуть сложнее.
Кстати, в западной прессе разгромили «Моану 2»: минусов столько, что ни один плюс не перекроет. Сиквел сочли неудачной пародией на оригинал.