5 сезон «Беспринципных» выйдет весной, но есть нюанс: зрителям покажут укороченную версию, и вот почему

2 апреля 2026 12:48
Кадр из сериала «Беспринципные»

Сюжет сериала оказался чересчур провокационным.

Этой весной зрителей ждёт возвращение «Беспринципных» в их родные пенаты — на Патриаршие пруды и на стриминг Кинопоиск. Пятый сезон проекта выйдет уже в ближайшее время.

В пятом сезоне к уже знакомым актёрам присоединились новые лица. Среди них — Алёна Хмельницкая, которая сыграет Анну Генриевскую, влиятельную бизнесвумен и ярую приверженку ЗОЖ. Она станет единственной обитательницей Патриарших, кого Валентина готова признать «себе по статусу».

Именно благодаря этой героине у генерала Хадякова появится совершенно неожиданная амбиция — преодолеть марафонскую дистанцию!

Лео Канделаки исполнит роль идеального гувернёра, который возьмёт на себя заботу о сыне Веры. Это наконец позволит героине после расставания с Ромой устроить личную жизнь и пересмотреть своё отношение к противоположному полу.

А Алика Смехова вернётся к образу главной эзотерической звезды района.

Кадр из сериала «Беспринципные»

Пятый сезон «Беспринципных» выйдет этой весной, точная дата пока не названа. Готов проект был уже довольно давно, однако, как рассказал в одном из интервью исполнитель главной роли Павел Деревянко, значительная часть материала из сериала была удалена. Причина — некоторые сюжетные линии не вписались в рамки традиционных ценностей.

Светлана Левкина
