Сколько, сколько?! Настоящий вес Терминатора Т-800 удивит даже тех, кто видел фильмы десятки раз

Сколько, сколько?! Настоящий вес Терминатора Т-800 удивит даже тех, кто видел фильмы десятки раз

1 сентября 2025 13:01
Кадр из фильма «Терминатор»

А вы думали, броня легкая?

Если вы когда-либо задавались вопросом, сколько весит легендарный Т-800 из вселенной «Терминатора», ответ впечатляет. Эндоскелет модели выполнен из титанового сплава с добавлением ванадия, молибдена и алюминия. Но настолько он тяжелый?

В чистом виде металлический каркас весит около 90–91 кг, но это только внутренняя основа. С органическим покровом, насосом для перекачки крови, сенсорами, камерой зрения и миниатюрным реактором общий вес достигает 180 кг. И это логично: в Т-800 встроены сложные гидравлические системы, способные создавать давление в несколько тонн, благодаря чему терминатор обладает сверхчеловеческой силой.

Для сравнения, его рост составляет 188 см, а максимальная скорость бега — около 35 км/ч. При такой массе и прочности пули стандартного калибра практически не причиняют серьёзного вреда. Разрушить Т-800 можно только тяжёлым вооружением или мощными взрывчатками.

Эта тяжесть делает его идеальным штурмовым юнитом: он устойчив, невероятно прочен и способен выдержать удары, от которых обычный человек погиб бы мгновенно. Вес Т-800 — не просто цифра, а отражение его статуса как машины-убийцы, созданной, чтобы быть неостановимой.

Читайте также: Тоже гадали, почему Скайнет хочет уничтожить человечество в «Терминаторе»? Спустя 40 лет тайна раскрыта

Фото: Кадр из фильма «Терминатор»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
