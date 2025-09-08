Сколько-сколько лет Сейко? Возраст героев аниме «Дандадан» точно удивит

Успех «Дандадана» во многом строится на его невероятных персонажах — ярких, харизматичных и абсолютно уникальных. Каждый обладает не только запоминающейся внешностью, но и особыми способностями.

Главные герои в основном подростки, а вот возраст взрослых персонажей остаётся загадкой. Но у фанатов есть несколько предположений.

Дети-герои аниме «Дандадан»

Главной звездой «Дандадана» стала 15-летняя Момо Аясэ — обычная школьница с необычной силой. Несмотря на юный возраст, она легко расправляется с мистическими тварями, демонстрируя навыки, которым позавидовали бы многие взрослые герои.

Её друзья — Окарун, Айра Сиратори и Джиджи Эндзедзи — такие же подростки. Скорее всего, им тоже 15-16 лет.

Взрослые герои аниме «Дандадан»

Самой загадочной взрослой героиней «Дандадана» стала бабушка Момо — Сейко. Эта «старушка» выглядит настолько свежо и энергично, что запросто могла бы сидеть за одной партой со своей внучкой.

Фанаты ломают голову над её возрастом — если Момо действительно ее внучка, то женщине должно быть от 53 до 70 лет, но внешность полностью опровергает это.

Даже Турбо-бабка предположительно моложе Сейко. Согласно фанатским расчётам, ей не больше 60.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что может скрываться за названием популярного аниме.