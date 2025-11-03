Сколько длились съемки «Пятого элемента»? Один из самых трудных проектов 90-х едва не застопорился

«Пятый элемент» Люка Бессона — не просто фантастика 90-х, а фильм, переживший эпоху. Его пересматривают как старую пластинку — с теплом, удивлением и лёгкой ностальгией по временам, когда спецэффекты ещё делали вручную.

Создание картины было грандиозным даже по меркам Голливуда. Декорации начали строить в октябре 1995 года, превращая павильоны Pinewood Studios в кусочек далёкого будущего. Городские улицы, космические порты и даже апартаменты Корбена Далласа создавались не на компьютере — каждый элемент собирали вручную, из металла, пластика и света.

Съёмки с актёрами стартовали в январе 1996 года и длились 21 неделю — почти полгода напряжённой работы. Милла Йовович учила выдуманный язык Лилу, а Брюс Уиллис привыкал к оранжевому комбинезону. К середине 1996 года команда наконец завершила съёмочный марафон.

График съёмок фильма «Пятый элемент»

Этап Дата Начало строительства декораций Октябрь 1995 года Старт съёмок с актёрами Конец января 1996 года Продолжительность съёмок 21 неделя Завершение работы Лето 1996 года

К премьере 7 мая 1997-го зрители увидели результат почти двух лет подготовки и съёмок. И всё это — ради истории о любви, хаосе и спасении человечества с неповторимым французским акцентом.

Кстати, есть детали, о которых знают не все. Милла Йовович выучила «бессоновский язык» из 400 слов, придуманных самим режиссёром. А Жан-Поль Готье сшил для фильма более тысячи костюмов, включая знаковые бинты Лилу и экстравагантные наряды Руби Рода. Даже Брюс Уиллис уступил часть гонорара ради завершения проекта — и не прогадал: фильм собрал свыше 263 миллионов долларов.

«Пятый элемент» доказал, что фантастика может быть не про космос, а про людей — просто в космических декорациях.

