Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сколько длились съемки «Пятого элемента»? Один из самых трудных проектов 90-х едва не застопорился

Сколько длились съемки «Пятого элемента»? Один из самых трудных проектов 90-х едва не застопорился

3 ноября 2025 19:00
Кадр из фильма «Пятый элемент»

Почему работа над кинолентой превратилась в настоящий марафон.

«Пятый элемент» Люка Бессона — не просто фантастика 90-х, а фильм, переживший эпоху. Его пересматривают как старую пластинку — с теплом, удивлением и лёгкой ностальгией по временам, когда спецэффекты ещё делали вручную.

Создание картины было грандиозным даже по меркам Голливуда. Декорации начали строить в октябре 1995 года, превращая павильоны Pinewood Studios в кусочек далёкого будущего. Городские улицы, космические порты и даже апартаменты Корбена Далласа создавались не на компьютере — каждый элемент собирали вручную, из металла, пластика и света.

Съёмки с актёрами стартовали в январе 1996 года и длились 21 неделю — почти полгода напряжённой работы. Милла Йовович учила выдуманный язык Лилу, а Брюс Уиллис привыкал к оранжевому комбинезону. К середине 1996 года команда наконец завершила съёмочный марафон.

График съёмок фильма «Пятый элемент»

Этап

Дата

Начало строительства декораций

Октябрь 1995 года

Старт съёмок с актёрами

Конец января 1996 года

Продолжительность съёмок

21 неделя

Завершение работы

Лето 1996 года

К премьере 7 мая 1997-го зрители увидели результат почти двух лет подготовки и съёмок. И всё это — ради истории о любви, хаосе и спасении человечества с неповторимым французским акцентом.

Кстати, есть детали, о которых знают не все. Милла Йовович выучила «бессоновский язык» из 400 слов, придуманных самим режиссёром. А Жан-Поль Готье сшил для фильма более тысячи костюмов, включая знаковые бинты Лилу и экстравагантные наряды Руби Рода. Даже Брюс Уиллис уступил часть гонорара ради завершения проекта — и не прогадал: фильм собрал свыше 263 миллионов долларов.

«Пятый элемент» доказал, что фантастика может быть не про космос, а про людей — просто в космических декорациях.

Читайте также: Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц

Фото: Кадр из фильма «Пятый элемент»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц Читать дальше 31 октября 2025
Как назывались расы инопланетян в «Пятом элементе»? Все помнят только Плавалагуну, но разновидностей было три Как назывались расы инопланетян в «Пятом элементе»? Все помнят только Плавалагуну, но разновидностей было три Читать дальше 3 ноября 2025
Стала звездой еще в ранней молодости: сколько лет было Милле Йовович в «Пятом элементе»? Стала звездой еще в ранней молодости: сколько лет было Милле Йовович в «Пятом элементе»? Читать дальше 1 ноября 2025
Имя Плавалагуны не зря стало нарицательным: кто пел за Диву в «Пятом элементе»? Имя Плавалагуны не зря стало нарицательным: кто пел за Диву в «Пятом элементе»? Читать дальше 1 ноября 2025
Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт Читать дальше 4 ноября 2025
Сняли за 15 миллионов — собрали 115, получили 99% на RT: «Годзилла: Минус один» получил «Оскар» и.. продолжение — пугающий тизер уже в Сети (видео) Сняли за 15 миллионов — собрали 115, получили 99% на RT: «Годзилла: Минус один» получил «Оскар» и.. продолжение — пугающий тизер уже в Сети (видео) Читать дальше 4 ноября 2025
А что если монстр не хотел убивать Датча в финале «Хищника»: теория из Сети переворачивает весь смысл культового боевика А что если монстр не хотел убивать Датча в финале «Хищника»: теория из Сети переворачивает весь смысл культового боевика Читать дальше 3 ноября 2025
Тарантино приготовил для себя в «Убить Билла» важную роль: а в итоге погиб на экране за секунду и не попал даже в титры Тарантино приготовил для себя в «Убить Билла» важную роль: а в итоге погиб на экране за секунду и не попал даже в титры Читать дальше 3 ноября 2025
А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала Читать дальше 3 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше