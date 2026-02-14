Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Сказка о царе Салтане» в кино и зрители спорят об одном: откуда у царя такое имя и почему именно Салтан, а не Иван какой-нибудь?

«Сказка о царе Салтане» в кино и зрители спорят об одном: откуда у царя такое имя и почему именно Салтан, а не Иван какой-нибудь?

14 февраля 2026 16:00
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

Пушкин все продумал до мелочей.

В кинотеатрах идёт новая «Сказка о царе Салтане» с Павлом Прилучным, и вместе с первыми отзывами у зрителей появились неожиданные вопросы.

Один из самых частых — почему царя вообще зовут Салтан? Имя звучит непривычно для русской сказки, и многие думают, что это фантазия Пушкина. На деле всё интереснее.

Полное название пушкинской сказки куда длиннее школьной версии: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Такой размах — не случайность, а подражание народным сказаниям, где название само пересказывает сюжет.

Пушкин редко выдумывал имена. Он заимствовал их из фольклора и старых повестей. И Салтан, и Гвидон встречаются в «Повести о Бове королевиче», популярной в XIX веке. Имя Салтан происходит от слова «султан», что означает «властелин». Гвидон — западноевропейское имя, известное по рыцарским сюжетам. В паре они создают символическое столкновение Востока и Запада, пишет источник.

Получается, даже в лёгкой сказке Пушкин играл со смыслами. А кино лишь напомнило, сколько культурных слоёв скрыто в знакомой истории. Иногда один вопрос про имя открывает целую эпоху.

Фото: Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Сказка о царе Салтане» вышла в кино: за что хвалят и за что ругают фильм — первые отзывы уже в Сети «Сказка о царе Салтане» вышла в кино: за что хвалят и за что ругают фильм — первые отзывы уже в Сети Читать дальше 14 февраля 2026
Грим по 3 часа и 40 кг железа сверху: Прилучный пожаловался на жуткие условия во время съемок «Сказки о царе Салтане» Грим по 3 часа и 40 кг железа сверху: Прилучный пожаловался на жуткие условия во время съемок «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 11 февраля 2026
Можно посмотреть за один вечер: сколько серий у «Повелителя мух» и когда они выходят? Первая уже в Сети Можно посмотреть за один вечер: сколько серий у «Повелителя мух» и когда они выходят? Первая уже в Сети Читать дальше 14 февраля 2026
ИИ-лебедь и Гвидон-комар: насколько «Сказка о царе Салтане» Андреасяна близка к тексту Пушкина ИИ-лебедь и Гвидон-комар: насколько «Сказка о царе Салтане» Андреасяна близка к тексту Пушкина Читать дальше 13 февраля 2026
«Запрос на сексуальность»: психолог объяснил, почему зрители ринулись в кино на «Горничную» «Запрос на сексуальность»: психолог объяснил, почему зрители ринулись в кино на «Горничную» Читать дальше 15 февраля 2026
«Не пьянки ради, а дабы не отвыкнуть вовсе»: зрители выбрали самые сильные сцены «Первого отдела» перед новым сезоном «Не пьянки ради, а дабы не отвыкнуть вовсе»: зрители выбрали самые сильные сцены «Первого отдела» перед новым сезоном Читать дальше 14 февраля 2026
У «Мосгаза» и «Места встречи изменить нельзя» оказался общий прототип главного героя: один человек на 2 культовых сериала У «Мосгаза» и «Места встречи изменить нельзя» оказался общий прототип главного героя: один человек на 2 культовых сериала Читать дальше 14 февраля 2026
Многие смотрят «Метод» как вымысел, а у 6 маньяков из сериала есть реальные прототипы: мурашки по коже от одной только мысли Многие смотрят «Метод» как вымысел, а у 6 маньяков из сериала есть реальные прототипы: мурашки по коже от одной только мысли Читать дальше 14 февраля 2026
После кассы в $1,2 млрд вопрос был один: будет ли «Зверополис 3»? Вот что сказали авторы После кассы в $1,2 млрд вопрос был один: будет ли «Зверополис 3»? Вот что сказали авторы Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше