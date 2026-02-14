«Сказка о царе Салтане» в кино и зрители спорят об одном: откуда у царя такое имя и почему именно Салтан, а не Иван какой-нибудь?

В кинотеатрах идёт новая «Сказка о царе Салтане» с Павлом Прилучным, и вместе с первыми отзывами у зрителей появились неожиданные вопросы.

Один из самых частых — почему царя вообще зовут Салтан? Имя звучит непривычно для русской сказки, и многие думают, что это фантазия Пушкина. На деле всё интереснее.

Полное название пушкинской сказки куда длиннее школьной версии: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Такой размах — не случайность, а подражание народным сказаниям, где название само пересказывает сюжет.

Пушкин редко выдумывал имена. Он заимствовал их из фольклора и старых повестей. И Салтан, и Гвидон встречаются в «Повести о Бове королевиче», популярной в XIX веке. Имя Салтан происходит от слова «султан», что означает «властелин». Гвидон — западноевропейское имя, известное по рыцарским сюжетам. В паре они создают символическое столкновение Востока и Запада, пишет источник.

Получается, даже в лёгкой сказке Пушкин играл со смыслами. А кино лишь напомнило, сколько культурных слоёв скрыто в знакомой истории. Иногда один вопрос про имя открывает целую эпоху.