Киноафиша Статьи Сказал бы нет красной — и все пошло бы иначе: что ждало Нео после синей таблетки в «Матрице»

Сказал бы нет красной — и все пошло бы иначе: что ждало Нео после синей таблетки в «Матрице»

13 сентября 2025 09:54
Кадр из фильма «Матрица»

Фанатская версия ничуть не хуже оригинального сценария.

«Матрица» строится на простом, но судьбоносном выборе: красная или синяя таблетка. Нео решился на шаг, который навсегда изменил его жизнь и подарил зрителям историю об Избранном.

Но сцена, ставшая культовой, хранит в себе альтернативный путь, о котором редко задумываются. Что могло бы случиться, если бы Томас Андерсон выбрал не красную, а синюю таблетку?

Как работают таблетки

Красная таблетка в фильме — не только символ, но и инструмент. Она позволяла Морфеусу отследить человека и освободить его от контроля Матрицы. Синяя же действовала прямо противоположно: она стирала воспоминания и возвращала человека к привычной жизни. Для Нео это означало бы пробуждение в собственной квартире, уверенность в том, что всё странное — лишь сон, и полное забвение о встрече с Тринити и Морфеусом.

Кадр из фильма «Матрица»

Легенда о пророчестве

Позднее зритель узнаёт, что пророчество об Избранном создано Архитектором и нужно лишь для поддержания баланса. Машины уже не раз уничтожали Зион, каждый раз начиная цикл заново.

Роль Избранного заключалась в том, чтобы перезагрузить систему и выбрать людей для будущего. Отказ от красной таблетки означал бы, что этот цикл продолжился бы без вмешательства Нео, а человечество оставалось бы в плену иллюзии.

Последствия выбора

Если бы Андерсон отказался, Морфеусу пришлось бы возвращаться снова и снова, ведь заставить героя было невозможно. Выбор должен был быть сделан добровольно. Но каждый раз, когда Нео оставался в стороне, система приближалась к краху, угрожая людям и машинам одновременно.

Этот сценарий в итоге показали в «Матрице: Воскрешение», где синяя пилюля стала способом держать героя под контролем. И хотя истину так не стереть, сам момент её встречи можно отложить — ценой грядущей катастрофы.

Ранее мы писали: Что смотрят по всему миру прямо сейчас: 5 самых популярных сериалов августа по версии Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из фильма «Матрица»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
