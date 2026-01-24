Швейная фабрика из «Лимитчиц» работает и сейчас: вот где снимали хит для канала «Россия-1»

Российский сериал «Лимитчицы» разворачивает масштабную историю о трёх подругах. Действие начинается в 70-х годах прошлого века и доходит до середины 90-х.

Маша, Нина и Зоя уезжают из родной деревни на большую швейную фабрику. Каждая из них проходит свой полный испытаний жизненный путь. Их истории переплетаются с судьбой целой страны.

Особенно драматичным получился недавно вышедший второй сезон. Его атмосфера заметно мрачнее и напряжённее первого.

Создателям пришлось решить сложную задачу. Нужно было найти подходящие локации для съёмок. Эти места должны были передавать дух разных десятилетий.

Но ещё важнее было вписать их в повествование органично, чтобы зритель верил в эту меняющуюся на глазах реальность.

Съёмочная группа «Лимитчиц» объехала немало городов. Работа велась в Москве, Павловском Посаде, Твери и их окрестностях. Часть натуры нашли и в Беларуси.

Ключевым местом стала камвольная фабрика. Её образ снимали на реальном производстве в Павловском Посаде.

Но время между съёмками сезонов внесло свои коррективы. Когда команда вернулась для второй части, фабрика уже изменилась. Некоторые станки демонтировали, а цеха успели модернизировать. Однако эти перемены даже помогли творческому замыслу.

«Нам удалось застать аутентичную натуру, да и пустующие помещения идеально подошли для сюжета. Все-таки сюжет новых серий происходит в конце 90-х, сложный период, когда как раз многие предприятия как закрывались или медленно исчезали», — объяснила TV Mag постановщица проекта «Лимитчицы. Новые серии» Ольга Кандидатова.

В Беларуси съёмки проходили на железнодорожном вокзале. Погода в тот день устроила настоящие испытания. На съёмочную площадку обрушился сильный циклон.

«Хлынул проливной дождь. Температура летом упала до отметки всего в 12 градусов тепла. А у нас актрисы в лёгких платьях», — вспоминала режиссер.

К счастью, нужные эпизоды удалось быстро снять — и вовремя. Дождевой воды было невероятно много, что она в итоге заполнила все железнодорожные пути. Уровень поднялся так высоко, что вода начала переливаться на сам перрон и платформу. Команда оперативно закончила работу и покинула вокзал.