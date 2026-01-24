Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Швейная фабрика из «Лимитчиц» работает и сейчас: вот где снимали хит для канала «Россия-1»

Швейная фабрика из «Лимитчиц» работает и сейчас: вот где снимали хит для канала «Россия-1»

24 января 2026 11:21
Кадр из сериала «Лимитчицы»

В кадр попало реальное производство.

Российский сериал «Лимитчицы» разворачивает масштабную историю о трёх подругах. Действие начинается в 70-х годах прошлого века и доходит до середины 90-х.

Маша, Нина и Зоя уезжают из родной деревни на большую швейную фабрику. Каждая из них проходит свой полный испытаний жизненный путь. Их истории переплетаются с судьбой целой страны.

Особенно драматичным получился недавно вышедший второй сезон. Его атмосфера заметно мрачнее и напряжённее первого.

Создателям пришлось решить сложную задачу. Нужно было найти подходящие локации для съёмок. Эти места должны были передавать дух разных десятилетий.

Но ещё важнее было вписать их в повествование органично, чтобы зритель верил в эту меняющуюся на глазах реальность.

Съёмочная группа «Лимитчиц» объехала немало городов. Работа велась в Москве, Павловском Посаде, Твери и их окрестностях. Часть натуры нашли и в Беларуси.

Кадр из сериала «Лимитчицы»

Ключевым местом стала камвольная фабрика. Её образ снимали на реальном производстве в Павловском Посаде.

Но время между съёмками сезонов внесло свои коррективы. Когда команда вернулась для второй части, фабрика уже изменилась. Некоторые станки демонтировали, а цеха успели модернизировать. Однако эти перемены даже помогли творческому замыслу.

«Нам удалось застать аутентичную натуру, да и пустующие помещения идеально подошли для сюжета. Все-таки сюжет новых серий происходит в конце 90-х, сложный период, когда как раз многие предприятия как закрывались или медленно исчезали», — объяснила TV Mag постановщица проекта «Лимитчицы. Новые серии» Ольга Кандидатова.

В Беларуси съёмки проходили на железнодорожном вокзале. Погода в тот день устроила настоящие испытания. На съёмочную площадку обрушился сильный циклон.

«Хлынул проливной дождь. Температура летом упала до отметки всего в 12 градусов тепла. А у нас актрисы в лёгких платьях», — вспоминала режиссер.

К счастью, нужные эпизоды удалось быстро снять — и вовремя. Дождевой воды было невероятно много, что она в итоге заполнила все железнодорожные пути. Уровень поднялся так высоко, что вода начала переливаться на сам перрон и платформу. Команда оперативно закончила работу и покинула вокзал.

Фото: Кадры из сериала «Лимитчицы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
После такого финала срочно надо продолжение: будет ли 3 сезон у «Лимитчиц» После такого финала срочно надо продолжение: будет ли 3 сезон у «Лимитчиц» Читать дальше 24 января 2026
«У HBO так никогда не получится»: фанаты «Склифосовского» рассказали, чем сериал лучше нашумевшей «Больницы Питт» «У HBO так никогда не получится»: фанаты «Склифосовского» рассказали, чем сериал лучше нашумевшей «Больницы Питт» Читать дальше 25 января 2026
В погоне за кладом герои объехали половину СССР: где снимали «12 стульев» В погоне за кладом герои объехали половину СССР: где снимали «12 стульев» Читать дальше 24 января 2026
4 млн зрителей ошибаться не могут: Петров признался, что в «Камбэк» напрасно не верили до конца 4 млн зрителей ошибаться не могут: Петров признался, что в «Камбэк» напрасно не верили до конца Читать дальше 24 января 2026
Пятый канал делает ошибку, продлевая сериал с Васильевым: «Какой из него Рэмбо!» Пятый канал делает ошибку, продлевая сериал с Васильевым: «Какой из него Рэмбо!» Читать дальше 24 января 2026
Реальные ветераны в шоке от новинки НТВ «Позывной "Альфа"»: «Большой стыд и пародия» Реальные ветераны в шоке от новинки НТВ «Позывной "Альфа"»: «Большой стыд и пародия» Читать дальше 24 января 2026
У «Полицейского с Рублевки» будет продолжение? Петров уже готов вернуться, но до этого ему ясно сказали — «Незаменимых нет» У «Полицейского с Рублевки» будет продолжение? Петров уже готов вернуться, но до этого ему ясно сказали — «Незаменимых нет» Читать дальше 24 января 2026
Этим российским сериалом восхищался сам Стивен Кинг: но после показа на Netflix в ленте нашли скандальный плагиат Этим российским сериалом восхищался сам Стивен Кинг: но после показа на Netflix в ленте нашли скандальный плагиат Читать дальше 24 января 2026
Смотрю «Сергий против нечисти» и не сразу поняла, почему Розанова в маске: фанатская теория все объясняет Смотрю «Сергий против нечисти» и не сразу поняла, почему Розанова в маске: фанатская теория все объясняет Читать дальше 23 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше