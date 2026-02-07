Меню
Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек»

7 февраля 2026 22:00
Кадр из сериала «Папины дочки»

В каких фильмах играла звезда ситкома?

Многим зрителям актриса Ольга Волкова запомнилась благодаря образам в кинокартинах «Бедная Саша», «Небеса обетованные» и, конечно, комедийном сериале «Папины дочки». А какой она была в молодости?

Верное решение

Неожиданно, но в юности Ольга Волкова не мечтала о кинематографе. Ее привлекала археология. Именно дружба с актрисой Алисой Фрейндлих, с которой они вместе посещали драмкружок, изменила ее жизнь.

И тогда Ольга решила стать актрисой. Но сразу покорить театральный вуз ей не удалось. Тем не менее, позже она поступила в Ленинградский ТЮЗ. После пятидесяти лет, переехав в Москву, Волкова продолжила выступать в театре «Русская песня».

Роли в кино

Несмотря на признание таланта многими кинодеятелями, ей долгое время предлагали лишь эпизодические роли. В частности, Эльдар Рязанов, восхищавшийся Волковой и называвший ее «Смоктуновским в юбке», дал ей роль в ленте «Вокзал для двоих» лишь спустя десять лет после знакомства.

Причина заключалась в том, что актриса попала в немилость у влиятельного человека и оказалась в «черном списке» нежелательных для съемок артистов. Как следствие, настоящая популярность и всенародная любовь пришли к ней лишь в 2000-х годах. Сейчас актрисе больше восьмидесяти лет, но она продолжает играть, радуя зрителей своим мастерством.

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», кадр из фильма «Вокзал для двоих», кадр из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
