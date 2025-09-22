Меню
Большинство зрителей этого не поняли: режиссер «Пророка» впервые рассказал, зачем добавил рэп в фильм

Большинство зрителей этого не поняли: режиссер «Пророка» впервые рассказал, зачем добавил рэп в фильм

22 сентября 2025 17:38
Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

По словам Феликс Умаров, в наше время поэт занимался бы музыкой.

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» стал одним из главных кинематографических событий года. Он показал поэта с неожиданной стороны — как живого, эмоционального и очень человечного персонажа.

Особое внимание вызвали смелые рэп-вставки в ленте. Многим зрителям оказалось сложно представить классика в подобном амплуа. Недавно режиссёр Феликс Умаров наконец объяснил, какую роль играют эти нестандартные сцены в общей концепции картины.

Рэп в фильме «Пророк. История Александра Пушкина»

Режиссёр Феликс Умаров объяснил неожиданные рэп-вставки в фильме о Пушкине своей уверенностью: будь поэт нашим современником, он непременно занимался бы музыкой. Возможно, даже в жанре рэпа.

«Главное — он бы таким образом доносил мысли до широкой публики через свои тексты», — отметил постановщик в интервью РИА Новости.

Умаров подчёркивает, что в XIX веке не у всех была возможность услышать живой голос Пушкина. Люди читали его стихи, представляя свою интонацию.

Современный рэп, по мнению режиссёра, выполняет схожую роль — это прямой эмоциональный канал между автором и аудиторией. Этим и занимаются такие музыканты, как Эминем.

Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Сюжет фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фильм начинается с юных лет поэта в Царскосельском лицее. Здесь он предстаёт озорным мальчиком, чьи дерзкие выходки и едкие эпиграммы выделяют его среди чопорных сверстников.

После выпуска действие переносится в блистательный Петербург. Молодой Пушкин, уже успевший прослыть вольнодумцем, становится завсегдатаем светских салонов. Однако его свободомыслие приводит к конфликту с властью — разгневанный император отправляет поэта в южную ссылку.

Центральной линией сюжета становится история любви Пушкина и Натальи Гончаровой. Их отношения оказываются под угрозой с появлением в свете красивого и самоуверенного француза Дантеса, чьи ухаживания за женой поэта приводят к трагической развязке.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что актриса из «Пророка» рассказала, какой Юра Борисов человек.

Фото: Кадры из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (2024)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
