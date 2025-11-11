«Сеструха» возвращается: расписание выхода 3 сезона и все, что о нем известно (спойлер финал — 19 ноября)

Телевизионная осень обещает стать жарче — сегодня, 10 ноября выходит 3 сезон комедийного сериала «Сеструха».
Та самая Наташа, в исполнении Ольги Картунковой, снова в эпицентре хаоса: теперь ей предстоит вытаскивать из долгов огромный торговый центр, управлять караоке-клубом и, как обычно, разруливать последствия проделок брата. Кто-то снова окажется за решёткой — но в этот раз всё будет не так просто.
Возвращение «Сеструхи»
Сериал, стартовавший в 2022 году, стал хитом телеканала «Пятница!» и онлайн-платформы Premier. За два года Наташа из надзирателя превратилась в бизнес-леди, а теперь её ждёт новая проверка: как спасти торговый центр от краха, не потеряв чувство юмора и здравый смысл?
Рядом — всё тот же брат Вадик (Антон Богданов), вечный источник бед и весёлых катастроф. К нему подключается адвокат Илья, решивший сыграть на чувствах героини и подставить её возлюбленного. Как результат — криминальные интриги, любовные треугольники и фирменные диалоги на грани фола.
Расписание выхода третьего сезона
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1-я серия
|
10 ноября
|
2-я серия
|
10 ноября
|
3-я серия
|
11 ноября
|
4-я серия
|
12 ноября
|
5-я серия
|
13 ноября
|
6-я серия
|
17 ноября
|
7-я серия
|
18 ноября
|
8-я серия
|
19 ноября
Почему стоит смотреть
«Сеструха» — редкий пример комедии, где смешное соседствует с драмой без фальши. Здесь героиня не идеальна, но невероятно живая: ошибается, злится, влюбляется и снова встаёт, даже если мир рушится.
Новый сезон обещает тот самый коктейль из абсурда, семейных войн и доброты, за который зрители полюбили сериал. Наташа снова не сдаётся. А значит — будет весело, шумно и по-настоящему по-русски.
