Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Сеструха» возвращается: расписание выхода 3 сезона и все, что о нем известно (спойлер финал — 19 ноября)

«Сеструха» возвращается: расписание выхода 3 сезона и все, что о нем известно (спойлер финал — 19 ноября)

11 ноября 2025 09:54
Кадр из сериала «Сеструха»

Тут смешное соседствует с драмой без фальши, так что это точно стоит вашего времени.

Телевизионная осень обещает стать жарче — сегодня, 10 ноября выходит 3 сезон комедийного сериала «Сеструха».

Та самая Наташа, в исполнении Ольги Картунковой, снова в эпицентре хаоса: теперь ей предстоит вытаскивать из долгов огромный торговый центр, управлять караоке-клубом и, как обычно, разруливать последствия проделок брата. Кто-то снова окажется за решёткой — но в этот раз всё будет не так просто.

Возвращение «Сеструхи»

Сериал, стартовавший в 2022 году, стал хитом телеканала «Пятница!» и онлайн-платформы Premier. За два года Наташа из надзирателя превратилась в бизнес-леди, а теперь её ждёт новая проверка: как спасти торговый центр от краха, не потеряв чувство юмора и здравый смысл?

Рядом — всё тот же брат Вадик (Антон Богданов), вечный источник бед и весёлых катастроф. К нему подключается адвокат Илья, решивший сыграть на чувствах героини и подставить её возлюбленного. Как результат — криминальные интриги, любовные треугольники и фирменные диалоги на грани фола.

Кадр из сериала «Сеструха»

Расписание выхода третьего сезона

Эпизод

Дата выхода

1-я серия

10 ноября

2-я серия

10 ноября

3-я серия

11 ноября

4-я серия

12 ноября

5-я серия

13 ноября

6-я серия

17 ноября

7-я серия

18 ноября

8-я серия

19 ноября

Почему стоит смотреть

«Сеструха» — редкий пример комедии, где смешное соседствует с драмой без фальши. Здесь героиня не идеальна, но невероятно живая: ошибается, злится, влюбляется и снова встаёт, даже если мир рушится.

Новый сезон обещает тот самый коктейль из абсурда, семейных войн и доброты, за который зрители полюбили сериал. Наташа снова не сдаётся. А значит — будет весело, шумно и по-настоящему по-русски.

А пока ждете премьеру, взгляните на 5 недостатков турдизи, которые бесят даже фанатов из Турции.

Фото: Кадр из сериала «Сеструха»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры «Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры Читать дальше 11 ноября 2025
Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина? Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина? Читать дальше 11 ноября 2025
«Волшебный участок-2» стартовал, 1 эпизод уже оценили миллионы: когда выйдут остальные серии и кто появится в Петербурге «Волшебный участок-2» стартовал, 1 эпизод уже оценили миллионы: когда выйдут остальные серии и кто появится в Петербурге Читать дальше 11 ноября 2025
Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное Читать дальше 11 ноября 2025
Не успеете моргнуть — и поймете, что в «Методе» все не так просто: кто и зачем убил отца Есении Не успеете моргнуть — и поймете, что в «Методе» все не так просто: кто и зачем убил отца Есении Читать дальше 11 ноября 2025
Эту серию «Маши и Медведя» посмотрели 579 643 685 раз — разбираемся, в чем ее магия (видео) Эту серию «Маши и Медведя» посмотрели 579 643 685 раз — разбираемся, в чем ее магия (видео) Читать дальше 11 ноября 2025
20 ноября стартует 3 сезон «Метода» с Хабенским: вспоминаем, чем закончился «Метод 2» и кто выжил 20 ноября стартует 3 сезон «Метода» с Хабенским: вспоминаем, чем закончился «Метод 2» и кто выжил Читать дальше 11 ноября 2025
2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет? 2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет? Читать дальше 10 ноября 2025
Трагедия гения: какой диагноз у Родиона Меглина в сериале «Метод» и лечится ли эта болезнь Трагедия гения: какой диагноз у Родиона Меглина в сериале «Метод» и лечится ли эта болезнь Читать дальше 10 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше