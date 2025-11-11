«Сеструха» возвращается: расписание выхода 3 сезона и все, что о нем известно (спойлер финал — 19 ноября)

Тут смешное соседствует с драмой без фальши, так что это точно стоит вашего времени.

Телевизионная осень обещает стать жарче — сегодня, 10 ноября выходит 3 сезон комедийного сериала «Сеструха».

Та самая Наташа, в исполнении Ольги Картунковой, снова в эпицентре хаоса: теперь ей предстоит вытаскивать из долгов огромный торговый центр, управлять караоке-клубом и, как обычно, разруливать последствия проделок брата. Кто-то снова окажется за решёткой — но в этот раз всё будет не так просто.

Возвращение «Сеструхи»

Сериал, стартовавший в 2022 году, стал хитом телеканала «Пятница!» и онлайн-платформы Premier. За два года Наташа из надзирателя превратилась в бизнес-леди, а теперь её ждёт новая проверка: как спасти торговый центр от краха, не потеряв чувство юмора и здравый смысл?

Рядом — всё тот же брат Вадик (Антон Богданов), вечный источник бед и весёлых катастроф. К нему подключается адвокат Илья, решивший сыграть на чувствах героини и подставить её возлюбленного. Как результат — криминальные интриги, любовные треугольники и фирменные диалоги на грани фола.

Расписание выхода третьего сезона

Эпизод Дата выхода 1-я серия 10 ноября 2-я серия 10 ноября 3-я серия 11 ноября 4-я серия 12 ноября 5-я серия 13 ноября 6-я серия 17 ноября 7-я серия 18 ноября 8-я серия 19 ноября

Почему стоит смотреть

«Сеструха» — редкий пример комедии, где смешное соседствует с драмой без фальши. Здесь героиня не идеальна, но невероятно живая: ошибается, злится, влюбляется и снова встаёт, даже если мир рушится.

Новый сезон обещает тот самый коктейль из абсурда, семейных войн и доброты, за который зрители полюбили сериал. Наташа снова не сдаётся. А значит — будет весело, шумно и по-настоящему по-русски.

А пока ждете премьеру, взгляните на 5 недостатков турдизи, которые бесят даже фанатов из Турции.