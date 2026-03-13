«Серия отличается от остальных»: «Машину машину» из «Маши и Медведя» зрители посмотрели 15 млн раз и нашли одну странность

13 марта 2026 11:21
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Такого раньше фанаты не замечали.

Почему новая серия «Маши и Медведя» сразу показалась зрителям странной? Поклонники заметили необычную деталь уже в первые минуты просмотра. Речь идет о 157-й серии «Машина машина», которая вышла в восьмом сезоне популярного мультсериала и уже набрала 15 млн просмотров.

Серия, где хаос начинается сразу

По сюжету Маша получает яркую красную педальную машинку. Ее подруга Розочка тоже хочет прокатиться, но для этого нужно выучить правила дорожного движения. Свинка решает схитрить и уезжает на машине без разрешения. Дальше начинается цепочка комичных и поучительных событий.

Что заметили зрители

Главная странность, по мнению зрителей, — необычное начало серии. В большинстве эпизодов хаос в мультфильме появляется постепенно, а здесь он начинается буквально с первых секунд.

«Вообще, серия отличается от остальных. В других Машин хаос наступает постепенно, а тут прям сразу, сходу», — пишут зрители в комментариях.

Кроме того, поклонники обратили внимание на визуальный стиль. Анимация и шрифты напоминают ранние сезоны мультсериала. Из-за этого появилась версия, что серия могла быть создана раньше других эпизодов 8 сезона и только позже выпущена в эфир.

Именно сочетание нового сюжета и ностальгической графики сделало 157-й эпизод одним из самых обсуждаемых в сезоне.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
