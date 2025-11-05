Сериал, который «вынесли» с пиратских полок быстрее всех — и да, это российский детектив от НТВ с сюжетом, в который не все верили

Именно эта история стала главным «трофеем» прошедшего месяца.

Российский детектив «ПИН-код» (2025) от НТВ неожиданно оказался на вершине пиратских чартов — и обошёл все зарубежные новинки по итогам ушедшего месяца.

«ПИН-код»: что в сюжете

Сериал начинается с личной трагедии майора Максима Захарова (Алексей Комашко): его дочь становится жертвой фейкового банковского звонка и впадает в кому. Он вступает в войну с группировкой цифровых мошенников.

Захаров работает в отделе по борьбе с финансовыми преступлениями и сталкивается с сетью, настолько разветвлённой, что схватить её за хвост удаётся лишь частично.

Теперь зацепкой становится Евгения (Екатерина Маликова), банковский консультант, связанная с аферами гораздо теснее, чем кажется.

В финале сезона часть схемы Монгола удаётся вскрыть, но ключевые ниточки остаются не перерезанными — именно поэтому зрители требуют продолжения, а пиратские площадки держат сериал в топе.

Как зрители восприняли сериал

У «ПИН-кода» рейтинги уверенно держатся на уровне 7,3 на «Кинопоиске».

И главное — сериал действительно смотрят. Причём многие включали его с сомнениями.

Один из популярных отзывов звучит так:

«Начинала смотреть сериал, признаюсь, с опаской, так как не очень люблю „ментовские“ сериалы, да и актёры практически все для меня незнакомые. Но постепенно увлеклась и посмотрела его, как говорится, „на одном дыхании“».

Есть и другие реакции:

«Среди полицейских сериалов, которые как будто бы все на одно лицо, сериал „Пин-код“ выделяется актуальностью и реалистичностью».

«Нужно оставаться бдительными всегда! Отличный сериал, я только что закончила смотреть, в полнейшем восторге».

Но часть зрителей указывает на слишком ровную, безэмоций игру некоторых актёров — в частности, Нины Гогаевой. Однако это скорее исключение: обсуждений и похвалы гораздо больше.

Также прочитайте: Три свежих умных фильма, которые накрывают приятным послевкусием — есть российский с рейтингом 8,2