Сериал, который «вынесли» с пиратских полок быстрее всех — и да, это российский детектив от НТВ с сюжетом, в который не все верили

Российский детектив «ПИН-код» (2025) от НТВ неожиданно оказался на вершине пиратских чартов — и обошёл все зарубежные новинки по итогам ушедшего месяца.
«ПИН-код»: что в сюжете
Сериал начинается с личной трагедии майора Максима Захарова (Алексей Комашко): его дочь становится жертвой фейкового банковского звонка и впадает в кому. Он вступает в войну с группировкой цифровых мошенников.
Захаров работает в отделе по борьбе с финансовыми преступлениями и сталкивается с сетью, настолько разветвлённой, что схватить её за хвост удаётся лишь частично.
Теперь зацепкой становится Евгения (Екатерина Маликова), банковский консультант, связанная с аферами гораздо теснее, чем кажется.
В финале сезона часть схемы Монгола удаётся вскрыть, но ключевые ниточки остаются не перерезанными — именно поэтому зрители требуют продолжения, а пиратские площадки держат сериал в топе.
Как зрители восприняли сериал
У «ПИН-кода» рейтинги уверенно держатся на уровне 7,3 на «Кинопоиске».
И главное — сериал действительно смотрят. Причём многие включали его с сомнениями.
Один из популярных отзывов звучит так:
«Начинала смотреть сериал, признаюсь, с опаской, так как не очень люблю „ментовские“ сериалы, да и актёры практически все для меня незнакомые. Но постепенно увлеклась и посмотрела его, как говорится, „на одном дыхании“».
Есть и другие реакции:
«Среди полицейских сериалов, которые как будто бы все на одно лицо, сериал „Пин-код“ выделяется актуальностью и реалистичностью».
«Нужно оставаться бдительными всегда! Отличный сериал, я только что закончила смотреть, в полнейшем восторге».
Но часть зрителей указывает на слишком ровную, безэмоций игру некоторых актёров — в частности, Нины Гогаевой. Однако это скорее исключение: обсуждений и похвалы гораздо больше.
