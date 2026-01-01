Серебряные пенни, тарни и кастары: в мире «Властелина колец» расплачивались не только золотом

Толкин создал целую экономическую систему Средиземья, но о её валюте на самом деле мало кто знает.

«Властелин колец» (2001–2003) и «Хоббит» (2012–2014) познакомили зрителей с миром Средиземья, где переплетаются войны, мифология и древние народы.

Но за грандиозными битвами и поисками Кольца есть ещё один интересный пласт — экономика. Как расплачивались здесь за блага цивилизации, пищу и орудия труда? И существовали ли в мире Толкина привычные нам деньги?

Гномы и золото

В «Хоббите» золото — главный символ власти и богатства. Сокровищница Смауга в Эреборе состояла из слитков, драгоценных камней и жемчуга, пишет дзен-канал Мир комиксов и кино.

Толкин редко упоминал монеты напрямую, но из других текстов известно, что гномы пользовались ими. В приложении к «Властелину колец» рассказывается, как Азог бросил спутнику короля Трора мешочек с монетами, а позже гномы отомстили ему тем же.

Серебряные пенни

Единственный прямой эпизод с упоминанием денег — сцена в «Гарцующем Пони», когда Фродо и его друзья покупают пони у Билла Ферни.

Цена составила двенадцать серебряных пенни — втрое дороже обычной стоимости. Этот случай доказывает, что в некоторых регионах, вроде Бри и Шира, существовала своя денежная система.

Валюта Гондора

В серии «Народы Средиземья» упоминаются две монеты: тарни и кастары. Тарни были серебряными, а кастары ценились в четыре раза дороже, но их материал Толкин так и не уточнил.

Эти монеты использовались жителями Гондора, что говорит о сложной экономике этого королевства.

Деньги и бартер

Несмотря на наличие монет, валюта не играла ключевой роли в жизни Средиземья. Торговля строилась на обмене: гномы добывали металлы, но меняли их на зерно и скот у людей и эльфов.

Такая система помогала сохранять баланс и снижала опасность жадности — темы, к которой Толкин возвращался снова и снова.

Валюта Где использовалась Материал Особенности Золото и драгоценности Гномы, Эребор Золото, камни Символ богатства и власти Серебряные пенни Бри, Шир Серебро Использовались для повседневных покупок Тарни Гондор Серебро Основная денежная единица Кастары Гондор Неизвестно В 4 раза дороже тарни

