Серебряные пенни, тарни и кастары: в мире «Властелина колец» расплачивались не только золотом

«Властелин колец» (2001–2003) и «Хоббит» (2012–2014) познакомили зрителей с миром Средиземья, где переплетаются войны, мифология и древние народы.
Но за грандиозными битвами и поисками Кольца есть ещё один интересный пласт — экономика. Как расплачивались здесь за блага цивилизации, пищу и орудия труда? И существовали ли в мире Толкина привычные нам деньги?
Гномы и золото
В «Хоббите» золото — главный символ власти и богатства. Сокровищница Смауга в Эреборе состояла из слитков, драгоценных камней и жемчуга, пишет дзен-канал Мир комиксов и кино.
Толкин редко упоминал монеты напрямую, но из других текстов известно, что гномы пользовались ими. В приложении к «Властелину колец» рассказывается, как Азог бросил спутнику короля Трора мешочек с монетами, а позже гномы отомстили ему тем же.
Серебряные пенни
Единственный прямой эпизод с упоминанием денег — сцена в «Гарцующем Пони», когда Фродо и его друзья покупают пони у Билла Ферни.
Цена составила двенадцать серебряных пенни — втрое дороже обычной стоимости. Этот случай доказывает, что в некоторых регионах, вроде Бри и Шира, существовала своя денежная система.
Валюта Гондора
В серии «Народы Средиземья» упоминаются две монеты: тарни и кастары. Тарни были серебряными, а кастары ценились в четыре раза дороже, но их материал Толкин так и не уточнил.
Эти монеты использовались жителями Гондора, что говорит о сложной экономике этого королевства.
Деньги и бартер
Несмотря на наличие монет, валюта не играла ключевой роли в жизни Средиземья. Торговля строилась на обмене: гномы добывали металлы, но меняли их на зерно и скот у людей и эльфов.
Такая система помогала сохранять баланс и снижала опасность жадности — темы, к которой Толкин возвращался снова и снова.
|Валюта
|Где использовалась
|Материал
|Особенности
|Золото и драгоценности
|Гномы, Эребор
|Золото, камни
|Символ богатства и власти
|Серебряные пенни
|Бри, Шир
|Серебро
|Использовались для повседневных покупок
|Тарни
|Гондор
|Серебро
|Основная денежная единица
|Кастары
|Гондор
|Неизвестно
|В 4 раза дороже тарни
Также прочитайте: «Смотрел эти фильмы 24 года и не замечал!»: фанаты нашли у Леголаса суперспособность, спрятанную на виду