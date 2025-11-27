Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Съемки стартовали весной, но до премьеры еще очень далеко: почему «Первый отдел 5» могут не показать даже в 2026?

Съемки стартовали весной, но до премьеры еще очень далеко: почему «Первый отдел 5» могут не показать даже в 2026?

27 ноября 2025 15:42
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Дело не только в занятости главных героев.

Съёмочные павильоны давно опустели, камеры погасли, а вопросы зрителей так и не стихли. Когда же появится «Первый отдел 5»? Анонс был, съёмки стартовали, актёры на площадке успели отметиться, но вместо даты премьеры в сетке вещания стоит ровно ничего. Точнее, ничего конкретного.

Производственный темп никто не отменял

«Невский 7» и «Первый отдел 4» проходили полный цикл почти полтора года. Не только съёмки, но и долгий монтаж, озвучка, сведение, цвет. Два месяца уходит только на постпродакшн, а это значит: даже старт съемок весной толкает премьеру далеко за пределы ожидаемого зрителями времени.

«Невский 8» уже в дорожной карте

Работа над новым сезоном началась в апреле. Если отмерить те же сроки, финальная готовность выйдет на лето 2026-го. Летом большие сериалы крайне редко выпускают: зритель на каникулах, внимание распылено, рейтинги падают. Поэтому в случае с «Невским 8» почти очевидно — ждать стоит осеннего окна.

Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

А вот «Первый отдел 5» завис на паузе

Иван Колесников переключился на «Тверскую 3». Для проекта такого уровня это ключевой фактор. Главная роль не заменяется мгновенно, а графики актёров редко складываются в ровную линию. Производство движется рывками, что автоматически сдвигает все сроки. Команда не называет даже примерных дат, и это честнее, чем обещать то, что невозможно удержать.

Конкретика есть только у одного проекта

«Невский 8» почти наверняка ждёт осень 2026 года. «Первый отдел 5» остаётся в воздухе — не отменён, не закрыт, просто отложен до момента, когда пазл снова соберётся. Скорее всего это тоже произойдет осенью 2026-ого.

Тишина вокруг премьеры может раздражать, но держит ровно тем же способом, что и хороший сезонный финал. Мы знаем, что продолжение точно будет.

Читайте также: Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Грядет продолжение: 2 сезон «Как приручить лису» выйдет в 2027 году — раскрываем первые детали сюжета Грядет продолжение: 2 сезон «Как приручить лису» выйдет в 2027 году — раскрываем первые детали сюжета Читать дальше 25 ноября 2025
47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) 47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) Читать дальше 28 ноября 2025
Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Читать дальше 28 ноября 2025
Что будет, если объединить два главных хита НТВ — «Невский» и «Первый отдел»? Зрители наконец узнают ответ в 8 сезоне Что будет, если объединить два главных хита НТВ — «Невский» и «Первый отдел»? Зрители наконец узнают ответ в 8 сезоне Читать дальше 27 ноября 2025
Скучаете по «Невскому» и «Первому отделу»? Нашли им замену: «Шальной отдел» обещает выстрелить с первой же серии — премьера 30 ноября на Пятом канале Скучаете по «Невскому» и «Первому отделу»? Нашли им замену: «Шальной отдел» обещает выстрелить с первой же серии — премьера 30 ноября на Пятом канале Читать дальше 26 ноября 2025
412 627 175 просмотров и это не конец: как 49-я серия серия «Маши и Медведя» «Дорогая передача» обошла фильмы, клипы и даже мультхиты Pixar 412 627 175 просмотров и это не конец: как 49-я серия серия «Маши и Медведя» «Дорогая передача» обошла фильмы, клипы и даже мультхиты Pixar Читать дальше 26 ноября 2025
«Ну прямо, "восстание мертвецов"!»: в Сеть утекли подробности 8 сезона «Невского» — Семенов и Мельников снова в строю (спойлеры) «Ну прямо, "восстание мертвецов"!»: в Сеть утекли подробности 8 сезона «Невского» — Семенов и Мельников снова в строю (спойлеры) Читать дальше 26 ноября 2025
Основан ли сериал «Территория» на реальной истории? Ответ, который удивит даже тех, кто смотрел дважды Основан ли сериал «Территория» на реальной истории? Ответ, который удивит даже тех, кто смотрел дважды Читать дальше 24 ноября 2025
У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви Читать дальше 28 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше