Съемки стартовали весной, но до премьеры еще очень далеко: почему «Первый отдел 5» могут не показать даже в 2026?

Съёмочные павильоны давно опустели, камеры погасли, а вопросы зрителей так и не стихли. Когда же появится «Первый отдел 5»? Анонс был, съёмки стартовали, актёры на площадке успели отметиться, но вместо даты премьеры в сетке вещания стоит ровно ничего. Точнее, ничего конкретного.

Производственный темп никто не отменял

«Невский 7» и «Первый отдел 4» проходили полный цикл почти полтора года. Не только съёмки, но и долгий монтаж, озвучка, сведение, цвет. Два месяца уходит только на постпродакшн, а это значит: даже старт съемок весной толкает премьеру далеко за пределы ожидаемого зрителями времени.

«Невский 8» уже в дорожной карте

Работа над новым сезоном началась в апреле. Если отмерить те же сроки, финальная готовность выйдет на лето 2026-го. Летом большие сериалы крайне редко выпускают: зритель на каникулах, внимание распылено, рейтинги падают. Поэтому в случае с «Невским 8» почти очевидно — ждать стоит осеннего окна.

А вот «Первый отдел 5» завис на паузе

Иван Колесников переключился на «Тверскую 3». Для проекта такого уровня это ключевой фактор. Главная роль не заменяется мгновенно, а графики актёров редко складываются в ровную линию. Производство движется рывками, что автоматически сдвигает все сроки. Команда не называет даже примерных дат, и это честнее, чем обещать то, что невозможно удержать.

Конкретика есть только у одного проекта

«Невский 8» почти наверняка ждёт осень 2026 года. «Первый отдел 5» остаётся в воздухе — не отменён, не закрыт, просто отложен до момента, когда пазл снова соберётся. Скорее всего это тоже произойдет осенью 2026-ого.

Тишина вокруг премьеры может раздражать, но держит ровно тем же способом, что и хороший сезонный финал. Мы знаем, что продолжение точно будет.

