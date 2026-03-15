Съемки начались: продолжение этого детектива НТВ ждала 2 года — Хабаров снова в деле

15 марта 2026 08:56
Кадр из сериала «Алекс Лютый»

Что ждать от нового сезона «Алекса Лютого. Золото войны».

В Ярославле начались съёмки четвертого сезона исторического детектива «Алекс Лютый. Золото войны». В главной роли снова Антон Хабаров. Как и раньше, новый сезон опирается на реальные события. Действие будет разворачиваться в двух временных плоскостях — в 1979 и в 1951 годах, сообщила пресс‑служба НТВ, где выйдет сериал.

Сюжет начинается в 1979 году. В Брянске убит известный антиквар Тропарев, из его квартиры похищены ценности. Среди них оказался старинный церковный предмет, который когда‑то вывезла банда Козича, бывшие пособники СС. По материалам дела, в расследование отправляют Елисеева в исполнении Антона Хабарова. Один из немногих выживших бандитов вскоре умирает, оставив записку с надписью «К. жив». Следствие задалось вопросом, не означает ли это, что Козич всё ещё жив, хотя его считали погибшим.

Елисеев просит о помощи бывшего следователя МГБ Тарасова, которого играет Эдуард Флеров. В рамках дела эксгумируют останки членов банды, и Елисеев обнаруживает, что Козича среди них нет. По версии следствия, главарь мог выжить и теперь ищет награбленное четверть века назад. В поисках лидера банды герою придется вернуться к событиям послевоенного времени и узнать судьбы многих пострадавших. При этом расследование подкидывает неожиданные повороты и трудности.

Режиссер Леонид Белозорович рассказал, что в новом сезоне героев ждут не только опасные и сложные расследования, но и серьезные личные испытания. Он отметил, что персонажам придется принимать решения, когда граница между долгом, правдой, доверием и совестью становится размыта. По его словам, напряжение внутри команды будет расти, и это заставит многих героев по‑новому оценить свои принципы.

Главной натурной площадкой выбрали Ярославль. Для съемок построили специальный экстерьер — отделение КГБ на территории бывшей ТЭЦ. Премьера состоится на НТВ.

Фото: Кадр из сериала «Алекс Лютый»
Камилла Булгакова
