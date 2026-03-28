Сэм Рэйми вырезал настоящий финал хоррора «На помощь!»: раскрыта альтернативная концовка

Сразу после цифрового релиза студия 20th Century Studios выпустила альтернативный финал картины Сэма Рэйми «На помощь!». В этой версии для героини Рэйчел Макадамс добавили заключительное острое противостояние.
Финал
В ролике Линда и Франклин продолжают выяснять отношения. Франклин пытается оказать давление с помощью компрометирующих материалов на Зури, невесту Брэдли. В ответ Линда отвечает собственной угрозой.
Сюжет
Триллер рассказывает о двух сотрудниках, которые остались в живых после авиакатастрофы на необитаемом острове. То, что начиналось как служебные трения, превращается в черную комедию с элементами психологического триллера на тему выживания.
Мировые сборы картины составили 93 миллиона долларов. На RT рейтинг ленты достиг 93% одобрения критиков.