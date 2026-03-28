Меню
Русский English
Отмена
Сэм Рэйми вырезал настоящий финал хоррора «На помощь!»: раскрыта альтернативная концовка

28 марта 2026 16:40
Кадр из фильма «На помощь!»

Для героини Рэйчел Макадамс добавили испытаний.

Сразу после цифрового релиза студия 20th Century Studios выпустила альтернативный финал картины Сэма Рэйми «На помощь!». В этой версии для героини Рэйчел Макадамс добавили заключительное острое противостояние.

Финал

Студия представила альтернативную развязку картины — эпизод, не вошедший в финальную версию, где героиня участвует в напряженной кульминационной сцене.

В ролике Линда и Франклин продолжают выяснять отношения. Франклин пытается оказать давление с помощью компрометирующих материалов на Зури, невесту Брэдли. В ответ Линда отвечает собственной угрозой.

Сюжет

Триллер рассказывает о двух сотрудниках, которые остались в живых после авиакатастрофы на необитаемом острове. То, что начиналось как служебные трения, превращается в черную комедию с элементами психологического триллера на тему выживания.

Мировые сборы картины составили 93 миллиона долларов. На RT рейтинг ленты достиг 93% одобрения критиков.

Фото: Кадр из фильма «На помощь!» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше