«Сделали из русских героев Бэтмена и Супермена»: в Сети жестко раскритиковали мультики про богатырей — претензии не только к новым частям

12 декабря 2025 15:42
Кадр из мультфильма «Три богатыря: Ни дня без подвига»

Не все оказались довольны хитами.

Франшиза «Три богатыря» выросла из небольшого мультфильма в настоящую сагу, которая уже больше 20 лет собирает в кинотеатрах миллионы зрителей.

Еще в самой первой части, «Алёша Попович и Тугарин Змей», была представлена смелая и ироничная интерпретация русских былин, где богатыри предстали не супергероями, а живыми, харизматичными персонажами с человеческими слабостями. Эту формулу авторы повторяли и дальше.

Наряду с всеобщей любовью к мультфильмам про богатырей, в Сети регулярно звучит и другая точка зрения. Некоторые зрители, особенно старшего поколения, считают, что весёлая и порой гротескная интерпретация былинных героев в современных мультфильмах не всегда уместна.

По их мнению, излишний комизм может упростить и даже исказить героические образы, знакомые многим с детства по книгам и советским фильмам.

Современные дети, думая про Илью Муромца, вспоминают не каноничный образ из сказок или былин, а незадачливого героя из мультфильмов, который часто остается в дураках. Тоже самое работает и в отношении его «коллег» по подвигам.

«Алёша Попович в современной версии изображён скорее как милый недоумок, а не как хитрый и отважный богатырь из былин. Это совсем не способствует восприятию его как настоящего героя», — пишут в Сети.

Кадр из мультфильма «Три богатыря: Ни дня без подвига»

Критики обращают внимание на то, что Добрыня Никитич в «сольнике» предстаёт скорее героем-одиночкой, что противоречит духу былинной Руси, где превыше всего ценилась совместная работа и братство.

А мотивация Ильи Муромца и вовсе вызывает вопросы: он отправляется на подвиг не ради защиты родной земли, а чтобы спасти своего любимого коня. Для некоторых это кажется не соответствующим масштабу легендарного героя.

«Вместо той невероятной мощи и самопожертвования мы наблюдаем трансформацию в нечто похожее на Бэтмена или Супермена — форма есть, а исконной сути маловато», — резюмируют в Сети.

Фото: Кадры из мультфильма «Три богатыря: Ни дня без подвига» (2024)
Светлана Левкина
