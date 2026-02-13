Считала себя знатоком советского кино, пока не провалилась в этом тесте: угадайте по кадрам, что говорят герои в этих сценах

Советское кино мы любим не только за сюжеты и великих актёров, но и за неувядающие цитаты. Порой достаточно одного жеста или взгляда, чтобы в голове всплыла целая фраза, давно ушедшая в народ. И кажется, мы помним каждый диалог из любимых фильмов. Или только кажется?

Мы отобрали несколько сцен из классики — от слегка подзабытых до тех, что крутят на всех каналах в праздники. Казалось бы, вот он, кадр, вот герой, вот ситуация. Но скажите честно: вы точно помните, что́ именно он произнёс в этот момент?

Сможете ли вы без запинки вспомнить реплики, звучавшие именно в этих секундах? Проверим, насколько хорошо вы помните классику.