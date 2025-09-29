Меню
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)

Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)

29 сентября 2025 10:23
Кадры из фильмов «Москва слезам не верит», «Три плюс два», «Любовь и голуби»

Догадаться нужно всего по одному кадру.  

У советского кино миллионы поклонников. Некоторые из зрителей с ходу могут назвать не только всех героев «Москва слезам не верит», но и по какому переулку сыщик водил Ватсона в «Приключениях Шерлока Холмса».

Вот только места съемок тех или иных лент можно определить лишь, если пейзажи узнаваемы или вспомнив интервью создателей картин. Испытайте свою киноэрудиию в нашем тесте.

Перед вами — кадры из легендарных картин, которые стали символами целой эпохи. Нужно назвать город по знаменитой площади, улице или дворику, где разворачивалось действие.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал догадаться о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом.

Фото: Кадры из фильмов «Москва слезам не верит» (1979), «Бриллиантовая рука» (1968), «Три плюс два» (1963), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Любовь и голуби» (1984)
Светлана Левкина
