Сценарист «Волшебного участка» и Куценко объединились: почему «Встать на ноги» уже называют главным прорывом Okko в 2026 году

28 декабря 2025 19:35
Кадр из сериала «Встать на ноги»

Это будет драма, которая угодит прямо в сердцечко.

5 февраля 2026 года на Okko выходит сериал, который еще до премьеры собрал слишком много ярлыков, чтобы его можно было просто пропустить.

«Встать на ноги» — новый проект Александра Носкова, сценариста «Волшебного участка», и уже сейчас его называют самой сильной ставкой платформы на следующий сезон.

Почему про него говорят еще до выхода

На фестивале «Новый сезон» сериал взял две ключевые награды — «Самый ожидаемый» и «Главный герой», и это редкий случай, когда индустрия и зрители совпали во мнении.

Роль Старого принесла Гоше Куценко статус лучшей работы со времен «1703», а Мила Ершова снова показывает, как играть хрупкость без фальши и пафоса.

История без красивых оправданий

Герой Куценко выходит из тюрьмы спустя двадцать лет. Он взял вину за себя и за друга, который за это время стал успешным бизнесменом и предпочел забыть о прошлом. Старый хочет получить свою долю и исчезнуть.

Но вместо этого получает взрослую дочь на инвалидной коляске, обязательное совместное проживание и женщину-полицейского, которая следит за каждым его шагом.

Это не история про искупление, где герой становится лучше. Это сериал про человека, который слишком долго жил по правилам улицы и вдруг сталкивается с тем, что в жизни ребенка и ответственности они не работают.

Чем «Встать на ноги» отличается от других драм

Здесь нет жалости, нет сладких сцен примирения. Зато есть честный разговор о том, что иногда спасение — это не помощь другому, а попытка впервые в жизни спасти себя. Именно этим «Встать на ноги» и цепляет: он не делает из героев удобных символов, а оставляет их живыми, упрямыми и болезненно настоящими.

И это как раз тот случай, когда статус «самого ожидаемого» не выглядит рекламным трюком.

А хотите узнать, какой сериал в прошлом году признали лучшим в России? При этом зрительский рейтинг саги с Янковским не дотягивает и до 6.

Фото: Кадр из сериала «Встать на ноги»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
