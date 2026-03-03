Меню
Саурон рядом с ними — мелкая сошка: 3 персонажа во «Властелине колец», которые победили бы Темного Властелина

3 марта 2026 13:17
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Разбираемся, кто в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина сильнее всего.

Темный Властелин Саурон в трилогии «Властелин колец» кажется абсолютным злом. Он почти подчиняет себе Средиземье и заставляет объединиться людей, эльфов и гномов. Но если заглянуть глубже в мифологию Толкина, становится ясно: Саурон далеко не предел силы в этом мире. Рассказываю о трех фигурах, которые стоят выше него.

Эру Илуватар — творец всего сущего

Эру Илуватар — создатель Арды и всех ее обитателей. Именно он сотворил Валар и Майар, к числу которых относится и сам Саурон. По сути, сила Темного Властелина — лишь малая часть замысла Илуватара.

Если проводить параллель, Илуватар в мире Толкина — это Бог-Творец. Ни Моргот, ни Саурон не могут сравниться с тем, кто придумал саму ткань мироздания.

Моргот — первый и величайший враг мира

До Саурона было зло куда более древнее. Моргот (Мелькор) — падший Валар и главный антагонист Первой эпохи. Именно ему Саурон служил, будучи его приближенным.

Моргот создавал чудовищ, искажал природу и вел войны против Валар и эльфов. Его масштаб был глобальным: он стремился изменить саму основу мира, а не просто установить власть над ним.

Том Бомбадил — загадка Средиземья

Самый необычный персонаж легендариума — Том Бомбадил. Он появляется в «Братстве Кольца», но в фильмах Питера Джексона его нет.

Главная деталь: Кольцо Всевластья на него не действует. Он спокойно надевает его и остается самим собой. Гэндальф даже замечает, что Том скорее забудет о Кольце, чем воспользуется им. Кто он на самом деле — Толкин так и не объяснил, и в этом его особая сила.

