Самый жуткий фильм 2025 года: хоррор, который взорвал все топы — то, что надо в пятницу, 13-е

13 февраля 2026 16:40
Кадр из фильма «Орудия»

Лента заслужила признание критиков.

2025-й выдался урожайным на страшное кино. В тройку самых популярных фильмов года по версии IMDb вошли сразу два хоррора. Режиссёры активно переосмысляли классику, черпали идеи у Стивена Кинга и возвращали к жизни легендарные франшизы — продолжения дождались и «Заклятие», и «Пункт назначения».

Мы выбрали самый жуткий фильм прошлого года, который станет отличным вариантом, чтобы пощекотать себе нервы в пятницу, 13-ое.

Главным фаворитом жанра стал хоррор «Орудия». В общем зачёте он уступил только «Супермену», а среди ужастиков обошёл всех без вариантов. Зрителей зацепила необычная загадка в основе сюжета, свежий подход к привычным приёмам и сильная визуальная часть.

Сюжет фильма «Орудия»

В небольшом американском городке происходит необъяснимое. Ночью семнадцать учеников одного класса одновременно покидают свои дома и направляются в сторону леса.

Следы теряются на опушке — детей больше никто не видит. Полиция не может найти ни одного. Единственный, кто остался, — мальчик по имени Алекс Лилли.

Жители в замешательстве и злости: подозрения падают на Алекса и его учительницу мисс Гэнди, роль которой исполнила Джулия Гарнер.

Пока город ищет виноватых, отец одного из пропавших мальчиков берёт дело в свои руки. Его играет Джош Бролин. Он начинает расследование, на которое у полиции не хватило ни сил, ни желания.

Детали фильма «Орудия»

В «Орудиях» сошлось всё: крепкий актёрский состав, запутанная история и финал, который не отпускает ещё долго. Зрители оценили фильм достаточно высоко — 7,0 на «Кинопоиске» и 7,4 на IMDb.

Критики тоже остались довольны. Им особенно зашло, как режиссёр скрестил мистику с психологической драмой и разбил повествование на шесть частей. Каждая глава показывает трагедию глазами нового персонажа, и от этого история только выигрывает.

Успех не остался незамеченным. В студии уже обсуждают возможное продолжение. Особый интерес вызывает приквел, посвящённый тёте Глэдис — именно её зрители назвали самым жутким героем фильма.

Кадр из фильма «Орудия»
Фото: Кадры из фильма «Орудия» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
