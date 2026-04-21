Меню
Русский English
Отмена
Самый пошлый фильм СССР сняли еще в 1930 году: такие сцены и сейчас прошли бы только с рейтингом 18+

21 апреля 2026 20:00
Кадр из фильма «Земля»

Ленту оценили на высоком уровне, но потом все равно запретили.

Фраза «в СССР секса не было» давно стала крылатой, однако на экранах страны интимная тема всё же пыталась пробиться — и происходило это даже в эпоху немого кинематографа. Отсутствие звука не помешало одному режиссёру включить в свою картину довольно смелую для тех лет сцену. Речь идёт о ленте Александра Довженко «Земля», вышедшей в 1930 году.

О чём фильм

Действие разворачивается в украинской глубинке на фоне коллективизации. Местные активисты агитируют крестьян вступать в колхозы, а затем трактор начинает проводить границу между общественными и частными наделами. Эта социальная ломка оборачивается для жителей села трагическими последствиями.

Самая смелая сцена немого кино

Мало кто ожидает обнаружить откровенные эпизоды в чёрно-белой немой ленте 1930 года, но Довженко действительно рискнул. В кадре появляется полностью обнажённая героиня в исполнении актрисы Елены Максимовой.

По сюжету, после гибели мужа-комсомольца его молодая жена в приступе отчаяния мечется по хате нагишом. Причём многие ракурсы, выбранные оператором, выглядят смело даже по меркам сегодняшнего дня.

Кадр из фильма «Земля»

Ходили слухи, что игра Максимовой в этой сцене пришлась по душе самому вождю. Якобы он даже посоветовал режиссёру снимать актрису почаще.

Однако ирония судьбы жестока: уже через пару дней после этих разговоров фильм «Земля» угодил под запрет. Официальная формулировка звучала как «неправильная трактовка коллективизации».

Фото: Кадры из фильма «Земля» (1930)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше