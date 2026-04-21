Самый пошлый фильм СССР сняли еще в 1930 году: такие сцены и сейчас прошли бы только с рейтингом 18+

Ленту оценили на высоком уровне, но потом все равно запретили.

Фраза «в СССР секса не было» давно стала крылатой, однако на экранах страны интимная тема всё же пыталась пробиться — и происходило это даже в эпоху немого кинематографа. Отсутствие звука не помешало одному режиссёру включить в свою картину довольно смелую для тех лет сцену. Речь идёт о ленте Александра Довженко «Земля», вышедшей в 1930 году.

О чём фильм

Действие разворачивается в украинской глубинке на фоне коллективизации. Местные активисты агитируют крестьян вступать в колхозы, а затем трактор начинает проводить границу между общественными и частными наделами. Эта социальная ломка оборачивается для жителей села трагическими последствиями.

Самая смелая сцена немого кино

Мало кто ожидает обнаружить откровенные эпизоды в чёрно-белой немой ленте 1930 года, но Довженко действительно рискнул. В кадре появляется полностью обнажённая героиня в исполнении актрисы Елены Максимовой.

По сюжету, после гибели мужа-комсомольца его молодая жена в приступе отчаяния мечется по хате нагишом. Причём многие ракурсы, выбранные оператором, выглядят смело даже по меркам сегодняшнего дня.

Ходили слухи, что игра Максимовой в этой сцене пришлась по душе самому вождю. Якобы он даже посоветовал режиссёру снимать актрису почаще.

Однако ирония судьбы жестока: уже через пару дней после этих разговоров фильм «Земля» угодил под запрет. Официальная формулировка звучала как «неправильная трактовка коллективизации».