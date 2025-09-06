Меню
Киноафиша Статьи Самый недооцененный герой «Клона»: почему Мустафа был даже лучше Саида

Самый недооцененный герой «Клона»: почему Мустафа был даже лучше Саида

6 сентября 2025 17:38
Кадр из сериала «Клон»

У персонажа были очень ценные черты характера.

Сериал «Клон» показал культурный контраст между Востоком и Западом, но среди его персонажей особо выделяется Мустафа Рашид — брат Мохаммеда и Саида.

В то время как зрители чаще обсуждают романтические перипетии Жади и её возлюбленных, именно Мустафа остаётся одним из самых глубоких и недооценённых героев. Он воплощает традиционные ценности, но при этом демонстрирует моральную гибкость, что делает его одновременно и антигероем, и жертвой обстоятельств.

История Мустафы

Персонаж Мустафы в «Клоне» — это уникальный сплав традиций и внутренних противоречий. Появившись после временного скачка, он внешне следует канонам восточного воспитания: помогает брату в магазине, носит традиционную одежду, демонстрирует набожность.

Но внутри него идёт постоянная борьба между устоями предков и соблазнами новой жизни в Бразилии. Его отношения с массажисткой Ноэмией становятся отражением этого конфликта.

С одной стороны — искреннее желание любви и семьи, с другой — глубокая убеждённость, что жена должна отказаться от свободы, носить хиджаб и жить по строгим правилам. Мустафа наивно верил, что Ноэмия добровольно примет эти условия, но столкнулся с её сопротивлением.

Их брак быстро превратился в поле боя: она запирала его дома, чтобы поиграть в футбол, он требовал подчинения нормам, которые она не могла принять.

Кадр из сериала «Клон»

Плюсы Мустафы

Но даже такой консервативный герой может вызывать симпатию. Несмотря на свою традиционность, он демонстрировал гибкость там, где другие часто проявляли упрямство. В отличие от дяди Абдулла или даже брата Мохаммеда, он редко осуждал стремление племянницы Самиры к образованию, предпочитая оставаться в стороне от конфликтов поколений.

Его поддержка Зе Роберто — ещё один важный штрих. Мустафа искренне восхищался деловыми качествами молодого человека, даже несмотря на его непростое прошлое. Это показывает, что для него ценности могли быть важнее предрассудков.

Даже в отношениях с Ноэмией он пытался идти на компромиссы, пусть и не всегда успешно. Именно такие противоречия и делают Мустафу одним из самых глубоких и понятных зрителю персонажей — не идеальным, но настоящим.

Кадр из сериала «Клон»

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Саид не снимает пиджак в «Клоне».

Фото: Кадры из сериала «Клон»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
