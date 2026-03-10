Меню
Киноафиша Статьи Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2

Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2

10 марта 2026 22:00
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

И там он раскрывается совсем с другой стороны.

В сериале «Первый отдел» зрители нередко обсуждают не только расследования Брагина и Шибанова, но и второстепенных персонажей. Один из таких героев — Ухватов. Появившись на экране, он быстро получил репутацию одного из самых неприятных персонажей проекта. Многие зрители прямо писали, что герой вызывает раздражение и даже откровенную неприязнь.

Персонаж, которого зрители невзлюбили

Ухватова сыграл актер Александр Разбаш. Его герой получился жестким, холодным и откровенно неприятным человеком. Именно поэтому персонажа быстро начали называть одним из самых «мерзких» в сериале.

Но здесь сработал классический парадокс актерской профессии. Чем сильнее зрители ненавидят героя, тем убедительнее сыграна роль. В обсуждениях часто отмечали, что Разбашу удалось создать яркий образ, который запоминается даже на фоне главных персонажей. Зрители ругали Ухватова, но при этом хвалили самого актера за точную и уверенную игру.

Еще один успешный проект

Помимо «Первого отдела», у Александра Разбаша есть еще один заметный сериал. Речь идет о проекте «Трудные подростки», который на «Кинопоиске» имеет рейтинг 8,2.

Сериал вышел в 2023 году и рассказывает историю бывшего футболиста Антона Ковалева. Когда-то он был капитаном национальной сборной, но после пьяного дебоша и двух лет в тюрьме его карьера разрушилась.

Герой пытается начать жизнь заново и получает неожиданное предложение. Руководитель центра для трудных подростков предлагает ему стать тренером и подготовить ребят к соревнованиям. Сначала Ковалев соглашается без особого энтузиазма, но постепенно понимает, что эти подростки меняют и его самого.

В этом проекте Александр Разбаш появляется в роли отца одного из героев — Гены. И здесь актер показывает совсем другой характер персонажа. Обязательно посмотрите, чтобы еще насладиться игрой этого актера.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
