«Самый крутой турецкий сериал. Смотрю не отрываясь»: сколько серий у новинки турдизи «Это море переполнится»

И не придется ли сидеть у экрана месяцами, как в «Великолепном веке».

Кажется, турецкие сериалы снова придумали, как подсадить зрителя. На этот раз без султанов Сулейманов, Хюррем и дворцов, но с тем же эффектом: включаешь одну серию — и дальше уже не остановиться.

Речь о новинке «Это море переполнится», и главный вопрос тут простой: сколько времени на неё уйдёт?

«Это море переполнится» — сколько серий и стоит ли начинать

Первый сезон включает 24 серии. Для турецкой драмы это умеренный объём, но всё равно не «на вечер». Формат привычный: длинные эпизоды и постепенное развитие сюжета. То есть да, залипнуть на пару недель вполне реально, особенно если смотреть без пауз.

История строится вокруг Элени Мирьяно, которая приезжает в Трабзон, чтобы узнать правду о своей семье. Её появление запускает цепочку событий сразу для нескольких героев. В центре — давний конфликт двух кланов, Фуртуна и Кочари.

«Сериал пока является моим фаворитом среди новинок сезона. По мне он цепляет с первой серии. Все актеры на своем месте и нет никакой воды. Бывает в турецких сериалах главная линия интересная, а второстепенные актеры не нравятся и приходится перематывать, чтобы время не терять на них. Здесь все линии интересны и вызывают сопереживая. Однозначно рекомендую к просмотру. Самый крутой турецкий сериал в этом сезоне. Смотрю не отрываясь, жду теперь каждую серию», — пишут зрители в Сети.

Любовь, которую не закрыли

Ключевая линия — отношения Эсме и Адиля. Много лет назад они были вместе, но из-за обстоятельств не смогли создать семью. Их чувства не исчезли, просто остались в прошлом до момента, пока Элени не появляется в городе.

Именно её приезд снова сталкивает героев. Теперь их связывает не только прошлое, но и новые обстоятельства, которые постепенно вскрывают старые тайны.

Главные роли исполнили Улаш Туна Астепе и Дениз Байсал. Сюжет строится на классической формуле турецких драм: семейные секреты, запретная любовь и конфликт, который тянется годами. Так что вопрос не в том, стоит ли начинать. Вопрос в другом: готовы ли вы снова зависнуть в сериале без отрыва на сон и еду?