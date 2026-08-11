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Самый кассовый фильм Нолана — вовсе не «Интерстеллар»: вот какая лента заработала больше 1,1 млрд долларов

11 августа 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Интерстеллар»

Несмотря на скандалы, он все-таки сделал хит.

Кажется, если попросить назвать самый успешный фильм Кристофера Нолана, большинство сразу вспомнит «Интерстеллар». Но у режиссёра появился новый неожиданный лидер — и он уже обошёл даже «Тёмного рыцаря: Возрождение легенды».

«Одиссея» покорила миллиард

Новая картина Кристофера Нолана «Одиссея» продолжает уверенно собирать деньги в мировом прокате. Спустя четыре уик-энда фильм заработал около 1,104 млрд долларов, превысив результат «Тёмного рыцаря: Возрождение легенды», который долгое время оставался самым кассовым фильмом режиссёра с результатом около 1,085 млрд.

Таким образом, экранизация поэмы Гомера стала новым коммерческим рекордсменом Нолана. И особенно забавно, что зрители сделали это с историей, которую сложно назвать современной или рассчитанной исключительно на поклонников супергеройского кино.

«Интерстеллар» всё-таки остался позади

«Интерстеллар» действительно является одним из самых популярных фильмов режиссёра и давно стал современной фантастической классикой. Но по кассовым сборам он уступил более масштабным проектам Нолана.

Теперь же «Одиссея» окончательно закрепилась на первом месте. Более того, фильм уже пересёк миллиардный рубеж, а прокат ещё продолжается, поэтому итоговая сумма вполне может оказаться значительно выше нынешней.

Нолан снова доказал, что зрители готовы идти на большое кино

Кадр из фильма «Одиссея»

Успех «Одиссеи» интересен ещё и потому, что это не продолжение известной франшизы и не экранизация популярного современного комикса. Нолан взял одну из самых известных историй мировой литературы и превратил её в масштабный блокбастер.

Причём режиссёр сделал ставку на максимально зрелищный формат: фильм стал его первым проектом, полностью снятым на камеры IMAX, а съёмки проходили сразу в нескольких странах.

Похоже, зрители действительно соскучились по фильмам, ради которых хочется идти в кино именно из-за большого экрана. И теперь вопрос уже не в том, сможет ли «Одиссея» стать самым кассовым фильмом Нолана — она это уже сделала. Интересно другое: насколько высоко в итоге поднимется новая планка режиссёра.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из фильма «Интерстеллар»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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