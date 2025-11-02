Меню
Самыми жуткими вампирами в «Сумерках» были вовсе не Вольтури: неудивительно, что Ренесми чуть не убили

2 ноября 2025 21:31
Кадр из фильма «Сумерки»

Даже бессмертные создания чего-то боятся.

Сага «Сумерки» не раз пугала и удивляла фанатов, но история бессмертных детей — пожалуй, её самый тревожный элемент. Эти крошечные создания выглядят ангельски, но внутри них — чистый ужас. Они не взрослеют, не знают границ и могут уничтожить всё вокруг одним движением.

Почему же их убивали?

Они слишком малы, чтобы осознавать зло

Бессмертные дети — это обманчивое сочетание внешней невинности и абсолютной разрушительной силы. Их разум застрял в возрасте нескольких лет, но физическая мощь сравнима со взрослым вампиром.

Малыш может улыбнуться — и в ту же секунду стереть с лица земли деревню. Именно поэтому даже Вольтури запрещают их существование: ребёнок, не знающий, что такое совесть, становится ходячей катастрофой.

Те, кто создаёт таких детей, обречены

В мире «Сумерек» обращение ребёнка в вампира — смертный грех. Создателя ждёт мгновенное наказание, и Вольтури исполняют приговор без суда и следствия.

Стефани Майер показала это на примере Саши из клана Денали, которая превратила мальчика Василия. Её любовь к нему стоила им обоим жизни. Даже попытка защитить бессмертного ребёнка считается преступлением.

Василий уничтожил целую деревню

История Василия — самая ужасающая в вампирских хрониках. Ребёнок-вампир, не осознавая своей силы, вырезал деревню дотла.

Когда Вольтури нашли его, малыш стоял в крови, не понимая, что сделал что-то плохое. Это трагедия не только для жертв, но и для самого Василия — существа, обречённого на детство без конца и смысла.

Джейн и Алек — почти бессмертные дети

Кадр из фильма «Сумерки»

Парадоксально, но сами Вольтури нарушили свои законы. Джейн и Алек были обращены в вампиров, когда им было около тринадцати. Аро увидел в них оружие — и не ошибся.

Их юный возраст делает их ещё страшнее: внешне беззащитные, они владеют пыткой и смертью как искусством. Так что закон «детей нельзя превращать» работает только для других.

Они — табу даже среди вампиров

О бессмертных детях не говорят. Это слово, которое не произносят вслух. Вампиры боятся не только самих созданий, но и последствий: даже намёк на то, что ты что-то знаешь о подобном существе, может стоить жизни.

Тема стала настолько запретной, что её обсуждают только шёпотом — и только среди тех, кто слишком долго живёт, чтобы верить в безопасность.

Бессмертные дети в «Сумерках» — напоминание, что даже в мире вечной жизни есть границы, за которые нельзя переступать. И, пожалуй, именно поэтому они остаются самыми жуткими персонажами всей саги — воплощением страха перед тем, что никогда не вырастет и никогда не научится отличать добро от зла.

Фото: Кадр из фильма «Сумерки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
