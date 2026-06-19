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Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно

19 июня 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Все истари были сильными, но один — могущественнее других.

Большинство поклонников «Властелина колец» уверены, что самым сильным волшебником Средиземья был Гэндальф. Именно он сражался с Балрогом, противостоял Саурону и помог Братству Кольца выполнить свою миссию. Однако если обратиться к миру Толкина, то первое место занимает совсем другой персонаж.

Саруман был сильнее Гэндальфа

До событий Войны Кольца самым могущественным из ордена Истари считался Саруман Белый. Именно он был назначен главой всех волшебников, прибывших в Средиземье для борьбы с влиянием Саурона.

Саруман отличался не только огромными магическими способностями, но и выдающимся интеллектом. Его считали самым мудрым среди Истари, а к его советам прислушивались правители и мудрецы разных народов.

Даже Гэндальф долгое время признавал авторитет Сарумана и обращался к нему за помощью.

В чем заключалась его сила

Кадр из фильма «Властелин колец»

В фильмах способности Сарумана показаны лишь частично. Между тем в книгах его главным оружием был голос. Он обладал почти сверхъестественным даром убеждения и мог подчинять людей своей воле одними словами.

Кроме того, Саруман прекрасно разбирался в древних знаниях, магии и истории Колец Власти. Именно поэтому он одним из первых понял истинный потенциал Единого кольца и начал мечтать о собственной власти.

Со временем жажда могущества привела его к предательству. Вместо борьбы с Сауроном Саруман решил использовать ситуацию в своих интересах и сам стать новым властителем Средиземья.

Почему он проиграл

История Сарумана напоминает классическую трагедию. Его погубила не нехватка силы, а собственная гордыня.

Он считал себя умнее всех вокруг и был уверен, что сможет контролировать происходящее. Но в итоге оказался пешкой в гораздо более крупной игре. Пока Саруман строил планы и создавал армию урук-хаев, Саурон использовал его в своих целях.

К моменту, когда Гэндальф вернулся в образе Белого мага, Саруман уже начал терять влияние и поддержку.

А что насчет Гэндальфа Белого?

Здесь начинается самое интересное. Многие исследователи творчества Толкина считают, что после возвращения из Мории Гэндальф Белый превзошел Сарумана по могуществу. Недаром он получил его титул и фактически занял место главы ордена.

Однако если говорить о волшебниках в их первоначальном статусе, то самым сильным и влиятельным Истари все же был именно Саруман Белый. Толкин неоднократно подчеркивал, что именно он считался старшим, мудрейшим и наиболее могущественным среди своих собратьев.

Парадоксально, но самый сильный волшебник Средиземья вошел в историю не как герой, а как человек, который проиграл собственным амбициям.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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