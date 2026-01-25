Я правильно понимаю, что «Очень странные дела» украли сцены из мультика «Леди Баг и Супер-кот»? Даже финал скопировали!

Обсуждение финального сезона «Очень странных дел» не затихает, порождая новые фанатские теории. Внимательные зрители заметили любопытную деталь.

По их мнению, один из ключевых визуальных моментов в сериале может быть отсылкой или даже прямым заимствованием сцены из популярного анимационного сериала «Леди Баг и Супер-кот».

Сцена в сериале «Очень странные дела»

Нэнси и Джонатан оказываются в ловушке в замкнутом пространстве, которое медленно, но неотвратимо заполняется густым белым веществом. На фоне этой нарастающей угрозы между героями происходит откровенный разговор.

Они обсуждают свои чувства, вспоминают прошлое и пытаются разобраться в сложных отношениях. В кульминации этого диалога, прямо на пороге возможной гибели, Джонатан произносит важные слова, показывая Нэнси кольцо с намеком на их будущее.

Сцена в «Леди Баг и Супер-коте»

Лишь через несколько недель после премьеры зрители обратили внимание на поразительное сходство. Эмоциональная сцена из «Очень странных дел» оказалась почти точным воспроизведением эпизода из анимационного сериала «Леди Баг и Супер-кот».

В мультсериале происходит то же самое: двое персонажей оказываются в западне, а помещение медленно заполняется белой субстанцией, не оставляя выхода. В условиях нарастающей опасности между героями происходит долгий и откровенный разговор о скрытых чувствах. Даже кольцо тоже появляется в сюжете.

И именно после этого таинственная жидкость наконец начинает отступать, давая шанс героям. Теперь поклонникам остаётся лишь гадать — это случайное совпадение, плагиат или намеренное цитирование?

