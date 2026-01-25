Меню
Киноафиша Статьи Я правильно понимаю, что «Очень странные дела» украли сцены из мультика «Леди Баг и Супер-кот»? Даже финал скопировали!

25 января 2026 08:27
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Похожий эпизод называют то пасхалкой, то плагиатом.

Обсуждение финального сезона «Очень странных дел» не затихает, порождая новые фанатские теории. Внимательные зрители заметили любопытную деталь.

По их мнению, один из ключевых визуальных моментов в сериале может быть отсылкой или даже прямым заимствованием сцены из популярного анимационного сериала «Леди Баг и Супер-кот».

Сцена в сериале «Очень странные дела»

Нэнси и Джонатан оказываются в ловушке в замкнутом пространстве, которое медленно, но неотвратимо заполняется густым белым веществом. На фоне этой нарастающей угрозы между героями происходит откровенный разговор.

Они обсуждают свои чувства, вспоминают прошлое и пытаются разобраться в сложных отношениях. В кульминации этого диалога, прямо на пороге возможной гибели, Джонатан произносит важные слова, показывая Нэнси кольцо с намеком на их будущее.

Сцена в «Леди Баг и Супер-коте»

Лишь через несколько недель после премьеры зрители обратили внимание на поразительное сходство. Эмоциональная сцена из «Очень странных дел» оказалась почти точным воспроизведением эпизода из анимационного сериала «Леди Баг и Супер-кот».

В мультсериале происходит то же самое: двое персонажей оказываются в западне, а помещение медленно заполняется белой субстанцией, не оставляя выхода. В условиях нарастающей опасности между героями происходит долгий и откровенный разговор о скрытых чувствах. Даже кольцо тоже появляется в сюжете.

И именно после этого таинственная жидкость наконец начинает отступать, давая шанс героям. Теперь поклонникам остаётся лишь гадать — это случайное совпадение, плагиат или намеренное цитирование?

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
