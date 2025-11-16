Самое страшное в «Терминаторе» — не красный глаз, а цифра в конце: сколько человек на самом деле убил железный Арни в фильме 1984 года?

Первый «Терминатор» помнят как жёсткий боевик 80-х, но если задать себе простой вопрос — сколько людей действительно погибает за время охоты машины на Сару Коннор? — ответ уже не кажется таким очевидным.

Каждый пересмотр добавляет деталей, которые в детстве ускользали. И чем внимательнее смотреть, тем тревожнее становится.

Список, от которого холодеют руки

Точная цифра появляется только во второй части, когда подтверждают: 17 полицейских погибают в участке Лос-Анджелеса во время атаки Т-800. Но это лишь середина пути.

До этого момента киборг успевает убить панка у клуба — удар кулаком в живот, от которого не выживают. Затем — двух однофамилиц Сары Коннор из телефонного справочника, найденных алгоритмом и ликвидированных без колебаний.

В «Тек Нуар» — ещё двое случайных людей, оказавшихся рядом со стрельбой. Продавец оружейного магазина не успевает даже осознать опасность — Терминатор убивает его в момент покупки винтовки.

Когда будущее не оставляет вариантов

Кайл Риз, человек, пришедший из будущего ради спасения, тоже оказывается в этом счёте — финальная сцена ставит точку в его истории. Там же погибают Джинджер и её бойфренд, просто оказавшиеся в доме Сары. Мать Сары Терминатор не убивает лично — но сцена с подменой её голоса только усиливает холод от происходящего.

И только когда складываешь всё вместе, выходит финальный счёт: 27 погибших за один фильм. Столько оставляет после себя идеальный убийца, которому достаточно одного имени в списке.

Также прочитайте: Кто слабее Т-1000 и почему Т-800 идеален: рейтинг всех 8 моделей «Терминатора»