Зрители разгадали секрет Хлои из «Леди Баг и Супер-Кот»: и если раньше ее ненавидели, то теперь жалеют

В мультсериале «Леди Баг и Супер-Кот» зрителей привлекают не только обаятельные главные герои, но и запоминающиеся антагонисты. Одной из самых ярких и неоднозначных среди них, безусловно, является Хлоя.

Её поведение и поступки настолько эгоистичны и жестоки, что, казалось бы, должны вызывать только неприязнь. Однако происходит парадоксальное — у персонажа появились свои защитники. Часть фанатов искренне сочувствует героине, считая, что создатели проекта намеренно вымещают на ней весь негатив, делая её «козлом отпущения» для всех бед в сюжете.

Хлоя в сюжете

Хлоя Буржуа — одна из самых запоминающихся фигур в мультсериале. Эта избалованная дочь мэра Парижа ведёт себя как настоящая тиранша. Она постоянно унижает главную героиню Маринетт и уверена, что все вокруг существуют лишь для её удобства.

Но Хлоя — не просто вредная одноклассница. Она успела побывать и супергероем Квин Би, и злодейкой Антибаг. Её суть при этом остаётся прежней — готовность на любую подлость ради собственной выгоды.

За этой грубой маской скрывается детская травма. Отец откупался от дочери подарками, а мать просто игнорировала её существование.

С самого детства Хлоя чувствовала себя ненужной и одинокой. Её вредность — это отчаянная, по-детски неумелая попытка привлечь к себе хоть какое-то внимание. Авторы сериала сделали её живым примером того, как нехватка любви может искалечить характер.

Томас Астрюк о Хлое

Такая глубокая проработка травмы заставила многих зрителей проникнуться к Хлое сочувствием. Появилась надежда, что создатели готовят для неё сюжетную арку искупления, которая превратит её из мучительницы в полноценную героиню. Однако этого так и не произошло.

Это породило среди фанатов предположение, что автор Томас Астрюк будто бы испытывает к персонажу личную неприязнь и намеренно лишает её шанса на изменение. Особенно учитывая, что Астрюк не раз признавался, что черпает вдохновение в реальных людях из своего прошлого.

«В детстве Астрюка обидела похожая "золотая" девочка», «Скорее всего, он сводит счёты со школьной обидчицей, выставляя Хлою в таком ужасном свете», — в обсуждениях на Reddit можно встретить такие комментарии.

При этом сам Астрюк никогда не говорил о ненависти к собственному персонажу. Он просто сознательно создал её как неприятного антагониста. Его целью было показать, что не каждый, кто причиняет боль, стремится или способен стать лучше.

Поэтому никакой истории об искуплении для Хлои изначально не планировалось — её роль заключалась именно в том, чтобы оставаться символом неисправимой токсичности.