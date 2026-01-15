«Вестерос может быть интересен и без масштабных войн и драконьего огня»: вот чем новинка «Рыцарь Семи Королевств» лучше «Игры престолов»

Сериал «Рыцарь Семи Королевств» стартует 18 января на HBO Max, и первые отзывы критиков оказались на редкость единодушными.

Проект получил 84% на Rotten Tomatoes на основе 37 рецензий, а также 72 балла из 100 на Metacritic по итогам 21 обзора.

Самая лёгкая и человечная история во вселенной

Тон сериала сразу обозначили критики.

«Это самая лёгкая и человечная история во вселенной „Игры престолов“ — меньше политики, больше сердца», — пишет Looper.

Это определение часто повторяется в других рецензиях.

Авторы «Рыцаря Семи Королевств» сознательно уходят от привычного для франшизы масштаба. Вместо борьбы за власть — дорога, разговоры и постепенное раскрытие героев. Для многих критиков именно этот сдвиг оказался главным достоинством сериала.

Вестерос без войн и драконов

Отказ от привычных атрибутов мира Джорджа Мартина не стал проблемой.

The Hollywood Reporter подчёркнул:

«Сериал доказывает, что Вестерос может быть интересен и без масштабных войн и драконьего огня». История работает за счёт характеров и ситуаций, а не за счёт зрелищных столкновений.

Такой подход делает сериал заметно более камерным и спокойным, но при этом не пустым по содержанию.

Камерный формат как осознанный ход

Многие рецензенты отмечают, что проект выигрывает именно благодаря своему формату. Nerdist написал: «Камерная история, которая работает именно потому, что не пытается быть эпичной». Empire называет сериал «уютным возвращением в мир, который мы давно не видели с такой стороны».

Вместо попытки повторить масштаб «Игры престолов» сериал предлагает другую оптику — более личную и приземлённую.

Медленный темп — плюс не для всех

Среди недостатков чаще всего упоминают неторопливое развитие событий, особенно во второй половине сезона.

Для части критиков почти полное отсутствие жестокости и мрачности выглядит спорным решением. Однако это формирует новый образ Вестероса — он менее агрессивный и более сосредоточенный на людях.

Про героев, а не антигероев

Radio Times назвал проект «лучшей поездкой в Вестерос за почти десять лет», а IndieWire сформулировал ключевую мысль сериала так: «Эпоха антигероев закончилась. Пришло время героев».

По мнению издания, сериал последовательно объясняет, почему зрителю важно следовать именно за Данком, а не за очередными претендентами на власть.

«Рыцарь Семи Королевств» оказался проектом, который не спорит с наследием франшизы, а аккуратно предлагает другую точку зрения — и критики, судя по рейтингам, этот ход оценили.

