Киноафиша Статьи «Битва за битвой» взяла «Золотой глобус», но эти 3 фильма Пола Томаса Андерсона зрители любят больше — и рейтинги это подтверждают

12 января 2026 17:09
Кадр из фильма «Нефть» (2007), «Магнолия» (1999), «Ночи в стиле буги» (1997)

Награды — одно, а любовь публики — совсем другое: у режиссёра есть работы с куда более высокими оценками.

Фильм «Битва за битвой» получил сразу четыре «Золотых глобуса», однако по зрительским оценкам он уступает ряду более ранних работ Пола Томаса Андерсона.

Ниже — фильмы режиссёра, которые аудитория оценила выше. Для сравнения: на Кинопоиске у «Битвы за битвой» — 7,0, на IMDb — 7,8.

«Нефть» (2007)

Рейтинг Кинопоиска — 7,9

Рейтинг IMDb — 8,2

В центре сюжета — Дэниэл Плэйнвью, одиночка и предприниматель, который на рубеже XIX и XX веков превращает случайную находку в нефтяную империю.

Его путь к богатству сопровождается разрушением человеческих связей, фанатичной одержимостью и конфликтом с религиозным проповедником.

Главную роль исполнил Дэниэл Дэй-Льюис. Также в фильме снялись Пол Дано, Кевин Дж. О’Коннор и Киаран Хайндс.

«Нефть» (2007)

«Магнолия» (1999)

Рейтинг Кинопоиска — 7,4

Рейтинг IMDb — 8,0

Фильм рассказывает сразу несколько историй, происходящих в течение одного дня в долине Сан-Фернандо.

Судьбы телеведущего, его сына, бывшей звезды детских шоу, полицейского и смертельно больного мужчины неожиданно переплетаются, раскрывая темы вины и прощения.

В главных ролях — Том Круз, Джулианна Мур, Филип Сеймур Хоффман, Джон Си Райли и Уильям Х. Мэйси.

«Магнолия» (1999)

«Ночи в стиле буги» (1997)

Рейтинг Кинопоиска — 7,4

Рейтинг IMDb — 7,9

Действие разворачивается в конце 1970-х годов в индустрии взрослого кино.

Молодой официант Эдди Адамс попадает в мир порнобизнеса, где быстро становится звездой под именем Дёрк Диглер, но успех оказывается недолговечным.

Главные роли сыграли Марк Уолберг, Джулианна Мур, Берт Рейнолдс, Дон Чидл и Филип Сеймур Хоффман.

«Ночи в стиле буги» (1997)

Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
