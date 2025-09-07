Сам Т-800 бы не разобрался: почему в «Терминаторе» такая запутанная хронология

Меню
7 сентября 2025 07:29
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

В серии фильмов слишком много временных линий.

Франшиза «Терминатор» является одной из самых знаковых в научной фантастике. Но из-за ее запутанной хронологии многие зрители отказываются от погружения в историю.

То, что начиналось как относительно простая история о роботе-убийце, охотящемся на Сару Коннор, превратилось в сложную сеть альтернативных временных линий. И у такого извилистого повествования есть причина.

Путешествия во времени

Фильмы о Терминаторе так или иначе зависят от путешествий во времени. В оригинальном фильме Кайл Риз отправляется в прошлое, чтобы защитить Сару Коннор и ее будущего ребенка.

Но логика событий быстро становится запутанной, когда действия персонажей в прошлом переписывают или отрицают само будущее, из которого они появились.

Вместо того чтобы исправить «временные небрежности» первого фильма, «Терминатор 2: Судный день» увеличивает сложность сюжета. Сара, Джон и перепрограммированный T-800 стремятся предотвратить создание «Скайнет» в целом.

С каждым последующим сиквелом хронология становится еще более запутанной, иногда прямо противореча самой себе.

Сюжетные дыры «Терминатора»

Не все ляпы франшизы являются случайными. Некоторые из них встроены в саму историю.

Например, сюжетная дыра в оригинальном фильме относительно того, как «Скайнет» изначально сумел отправить Терминатора назад, становится частью вселенной в более поздних частях.

«Терминатор: Генезис» идет на шаг дальше, намеренно переворачивая установившуюся временную линию. Фильм представляет версию Сары Коннор, которую с детства воспитывал T-800, что нарушает хронологию первых двух фильмов.

Кадр из фильма «Терминатор: Генезис»

Ребуты и перезапуски

Одна из самых больших причин, по которой повествование «Терминатора» так сбивает с толку, — это огромное количество ребутов. После «Терминатора 2» последующие фильмы пытались либо продолжить, либо переписать историю, что привело к несоответствиям.

В «Терминаторе 3: Восстание машин» утверждают, что Судный день неизбежен, отрицая обнадеживающий финал второй части. Есть также «Да придёт спаситель», который полностью пропускает путешествия во времени, фокусируясь на постапокалиптической войне.

Каждая новая часть пыталась исправить эти несоответствия с разной степенью успеха. «Терминатор: Генезис», например, создал альтернативную временную линию. А в «Терминаторе: Темные судьбы» смело убивают Джона Коннора в начальной сцене, чтобы расчистить путь для нового героя.

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Поскольку «Терминатор 7» уже находится в разработке, битва «Скайнет» и Джона Коннора однажды может разрешиться, если зрители окончательно не запутаются.

Ранее портал «Киноафиша» писал, зачем Т-800 всегда надевает солнцезащитные очки.

Фото: Кадры из фильмов «Терминатор: Генезис» (2015), «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
